圣诞节起源地：冷冷清清的伯利恒

对于耶稣诞生地伯利恒来说，这是第二个在战争阴影下渡过的圣诞节。这里如今变得冷冷清清，旅游业陷入困境，居民大量迁离，这个圣诞节起源之地的美好气氛如今不再。

（德国之声中文网）随着加沙战争的持续，这个耶稣诞生的地方第二次在战争的阴影下度过圣诞节。伯利恒原本以其宗教意义和旅游业繁荣而闻名，但如今，这座城市却陷入沉寂。

伯利恒的经济依赖旅游业，如今却几乎停滞。当地酒店协会的数据显示，战争前的酒店入住率约为80%，而现在仅剩下3%。马槽广场前的景象也异常冷清，没有了往年的圣诞树、灯饰和音乐，只有几名记者在记录着这片寂静。

从咖啡馆可以清楚地看到耶稣诞生教堂——也是因为咖啡馆里几乎没有客人 图像来源: Jan-Philipp Scholz/DW

“我们平时会接待许多来自世界各地的基督徒游客，但今年只有本地居民，而且他们只能买得起最便宜的商品。”经营一家小商店的萨贝拉（Ramzi Sabella）告诉记者。

货物多，顾客少。这就是伯利恒店铺的情况 图像来源: Jan-Philipp Scholz/DW

战争带来的持续恶化

自战争爆发以来，伯利恒所在的约旦河西岸经济状况持续恶化。据当地政府统计，已有近500个家庭离开了这座城市，大多数是通过短期旅游签证寻求国外的机会。这一人口流失对于仅有3万居民的小城来说影响巨大。

希腊东正教会的牧师穆斯利（Issa Musleh）表示，今年的圣诞祷告将是一次无声的抗议，以此谴责加沙地区的暴力。他说：“我们希望通过这种方式向全世界传递我们的声音，表达我们对加沙局势的愤慨。”

耶稣诞生教堂前记者众多，游客寥寥无几 图像来源: Jan-Philipp Scholz/DW

战争的暴力不仅影响了伯利恒的基督徒，也波及了穆斯林社区。根据联合国的数据，自战争开始以来，约旦河西岸已有700多名巴勒斯坦人遇害，同时有23名以色列人丧生。

在战争带来的压迫下，当地居民却仍对和平抱有一丝希望。纳迪姆是一名穆斯林，他从附近山上的咖啡馆眺望着空荡的广场。他表示，自己就读于一所基督教大学，与犹太朋友保持联系。“无论我们是基督徒、穆斯林还是犹太人，我们的愿望都是一样的——过上平凡的和平生活。”

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