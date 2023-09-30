圣诞节洪患 德国多地暴雨连连

出行受阻

恶劣天气也一度影响了德国的铁路和航空交通。圣诞节前夕多个航班，火车被延误或取消。这也耽误了不少计划赶回老家和亲友团聚过圣诞的旅客。上周五（12月22日）尤其是德国北部的铁路线受到影响。图为汉堡火车站。