圣诞节洪患 德国多地暴雨连连

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许多德国人期待的白色圣诞节并没有出现，今年的圣诞节，德国多地出现大雨加风暴的恶劣天气。德国气象局发布了洪水预警。灾情已经出现，汉堡的鱼市一度被洪水淹没。
许多德国人都盼望今年圣诞节期间能下几场雪，过一个白色圣诞节。不过等来的是强降雨警报，圣诞只能在阴雨中度过。德国多地天气恶劣，德国气象局在6个州发布了预警表示，在一些地区可能在48到96小时内出现100-150升/平方米的强降雨。
德国气象局表示，强降雨增加了几个州发生洪水的风险。该机构对萨克森州、下萨克森州、巴伐利亚州以及西部的黑森州、北威州和莱法州都发出了洪水预警。
在北威州的多个城市，多特蒙德、埃森、杜伊斯堡和波鸿等等，暴雨导致铁路交通一度中断。平安夜前一天，在北威州郊区被洪水淹没的地区，消防员救出了一名被困在车里的女性。图为北威州科隆市。
恶劣天气也一度影响了德国的铁路和航空交通。圣诞节前夕多个航班，火车被延误或取消。这也耽误了不少计划赶回老家和亲友团聚过圣诞的旅客。上周五（12月22日）尤其是德国北部的铁路线受到影响。图为汉堡火车站。
在汉堡市，猛烈的暴风雨将易北河水推至岸边，上周五，汉堡鱼市和周围的街道一度被淹。有些地方的水位已经齐腰高。一些汽车由于没有及时开走也惨遭淹没。
巴伐利亚州的河流水位持续上涨。巴伐利亚洪水信息服务机构(HND)平安夜当天对弗兰肯地区和巴伐利亚东部建筑密集区发出洪水预警。有些地方已经超过了最高预警级别4 级。
暴雨和飓风也使得一些人没能好好过个圣诞节，比如忙于出勤的救援人员。汉诺威消防队12月24日上午表示，有大量建筑物被洪水冲毁，还有一些不得不被移走的树木。
本周五纽约市遭遇破纪录的倾盆大雨，几条主要道路被洪水淹没，街上的汽车被洪水淹没，交通大堵塞。有居民抱怨说，他们未收到有关洪涝的任何官方警告。
超强台风“杜苏芮”扫过菲律宾、台湾、中国南部多地之后开始北上。给包括北京在内的多地带来强降雨。中国气象局发布暴雨红色预警，专家警告称周末的暴雨可能会引发严重的洪水。
受极端天气影响，香港红十会表示，血库存量已经降到极低水平，仅余4日存量，该机构呼吁民众积极献血。与此同时，暴雨天气也在深圳等地造成破坏。
中国北方的洪水给农田带来多大损失，目前尚不清楚。行业人士初步估计，玉米损失约占全国的2%。东北灾区大米可能减产3-5%。
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