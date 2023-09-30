 圣诞节洪患 德国多地暴雨连连 | 所有节目 | DW | 25.12.2023

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德国新闻

圣诞节洪患 德国多地暴雨连连

许多德国人期待的白色圣诞节并没有出现，今年的圣诞节，德国多地出现大雨加风暴的恶劣天气。德国气象局发布了洪水预警。灾情已经出现，汉堡的鱼市一度被洪水淹没。

  • Hochwasser in Deutschland

    雨中圣诞节

    许多德国人都盼望今年圣诞节期间能下几场雪，过一个白色圣诞节。不过等来的是强降雨警报，圣诞只能在阴雨中度过。德国多地天气恶劣，德国气象局在6个州发布了预警表示，在一些地区可能在48到96小时内出现100-150升/平方米的强降雨。

  • Hochwasserlage in Hessen

    洪水风险

    德国气象局表示，强降雨增加了几个州发生洪水的风险。该机构对萨克森州、下萨克森州、巴伐利亚州以及西部的黑森州、北威州和莱法州都发出了洪水预警。

  • Hochwasser in Deutschland

    有惊无险

    在北威州的多个城市，多特蒙德、埃森、杜伊斯堡和波鸿等等，暴雨导致铁路交通一度中断。平安夜前一天，在北威州郊区被洪水淹没的地区，消防员救出了一名被困在车里的女性。图为北威州科隆市。

  • Deutschland | Unwetter durch Sturmtief Zoltan

    出行受阻

    恶劣天气也一度影响了德国的铁路和航空交通。圣诞节前夕多个航班，火车被延误或取消。这也耽误了不少计划赶回老家和亲友团聚过圣诞的旅客。上周五（12月22日）尤其是德国北部的铁路线受到影响。图为汉堡火车站。

  • Deutschland I Sturmtief „Zoltan“ - Hamburg

    积水深度齐腰

    在汉堡市，猛烈的暴风雨将易北河水推至岸边，上周五，汉堡鱼市和周围的街道一度被淹。有些地方的水位已经齐腰高。一些汽车由于没有及时开走也惨遭淹没。

  • Hochwasser in Deutschland

    洪水警报

    巴伐利亚州的河流水位持续上涨。巴伐利亚洪水信息服务机构(HND)平安夜当天对弗兰肯地区和巴伐利亚东部建筑密集区发出洪水预警。有些地方已经超过了最高预警级别4 级。

  • Hochwasser in Deutschland

    忙于救灾

    暴雨和飓风也使得一些人没能好好过个圣诞节，比如忙于出勤的救援人员。汉诺威消防队12月24日上午表示，有大量建筑物被洪水冲毁，还有一些不得不被移走的树木。


  • Hochwasser in Deutschland

    雨中圣诞节

    许多德国人都盼望今年圣诞节期间能下几场雪，过一个白色圣诞节。不过等来的是强降雨警报，圣诞只能在阴雨中度过。德国多地天气恶劣，德国气象局在6个州发布了预警表示，在一些地区可能在48到96小时内出现100-150升/平方米的强降雨。

  • Hochwasserlage in Hessen

    洪水风险

    德国气象局表示，强降雨增加了几个州发生洪水的风险。该机构对萨克森州、下萨克森州、巴伐利亚州以及西部的黑森州、北威州和莱法州都发出了洪水预警。

  • Hochwasser in Deutschland

    有惊无险

    在北威州的多个城市，多特蒙德、埃森、杜伊斯堡和波鸿等等，暴雨导致铁路交通一度中断。平安夜前一天，在北威州郊区被洪水淹没的地区，消防员救出了一名被困在车里的女性。图为北威州科隆市。

  • Deutschland | Unwetter durch Sturmtief Zoltan

    出行受阻

    恶劣天气也一度影响了德国的铁路和航空交通。圣诞节前夕多个航班，火车被延误或取消。这也耽误了不少计划赶回老家和亲友团聚过圣诞的旅客。上周五（12月22日）尤其是德国北部的铁路线受到影响。图为汉堡火车站。

  • Deutschland I Sturmtief „Zoltan“ - Hamburg

    积水深度齐腰

    在汉堡市，猛烈的暴风雨将易北河水推至岸边，上周五，汉堡鱼市和周围的街道一度被淹。有些地方的水位已经齐腰高。一些汽车由于没有及时开走也惨遭淹没。

  • Hochwasser in Deutschland

    洪水警报

    巴伐利亚州的河流水位持续上涨。巴伐利亚洪水信息服务机构(HND)平安夜当天对弗兰肯地区和巴伐利亚东部建筑密集区发出洪水预警。有些地方已经超过了最高预警级别4 级。

  • Hochwasser in Deutschland

    忙于救灾

    暴雨和飓风也使得一些人没能好好过个圣诞节，比如忙于出勤的救援人员。汉诺威消防队12月24日上午表示，有大量建筑物被洪水冲毁，还有一些不得不被移走的树木。


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