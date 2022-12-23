 圣诞节期间俄乌战火持续 俄罗斯重申核威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2022

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时政风云

圣诞节期间俄乌战火持续 俄罗斯重申核威胁

圣诞节期间，乌克兰境内的战火并未停歇，乌克兰多个城镇遭到俄罗斯军队的炮击。乌克兰外长表示，将呼吁联合国安理会把俄罗斯从常任理事国名单除名。另外，俄罗斯官员撰文称，如果不能确保俄罗斯的安全，世界将继续处于核战争的边缘。

周六俄罗斯对赫尔松的攻击造成至少16人死亡，64人受伤

周六俄罗斯对赫尔松的攻击造成至少16人死亡，64人受伤

（德国之声中文网）乌克兰军方周一（12月26日）表示，尽管俄罗斯总统普京说他对谈判持开放态度，但对乌克兰的攻击并没有在圣诞节期间暂停。乌克兰军方称，在过去24小时内，俄罗斯军队炮击了卢甘斯克、顿涅茨克、哈尔科夫、赫尔松和扎波罗热地区的几十个城镇。

乌克兰军方昨天也提到，在扎巴里涅村的俄军被乌克兰部队击中，至少有70名俄罗斯军官受伤，死亡人数不详。俄罗斯国防部则称，周一稍早，一架乌克兰无人机在攻击俄罗斯萨拉托夫地区的一个军用机场时被击落，三名俄罗斯军人被坠落的残骸砸死。这些消息无法立即核实。

泽连斯基：我们将找到每一个凶手

乌克兰传统上在1月7日庆祝东正教圣诞节，俄罗斯也是如此。然而，今年包括乌克兰总统泽连斯基和总理什米加尔（Denys Shmyhal）在内的官员都在12月25日发布了圣诞祝福。

在周日发布的视频中，泽连斯基还表示要为那些在俄罗斯对赫尔松的炮击中死去的人讨回公道。他说：「在周六俄罗斯对赫尔松的攻击造成至少16人死亡，64人受伤，我们将找到每一个凶手。」泽连斯基向国民喊话：「我们必须意识到，我们的敌人将试图使这段时间变得黑暗而艰难，我们必须为任何情况做好准备。」

乌克兰总统泽连斯基发布了圣诞祝福短片

乌克兰总统泽连斯基发布了圣诞祝福短片

乌克兰拟呼吁将俄罗斯从常任理事国除名

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）表示，基辅将在周一呼吁，让俄罗斯失去其在联合国安理会中拥有否决权的永久席位。他在接受采访时提到：「俄罗斯是否有权继续成为联合国安理会常任理事国，并在联合国任职？我们有一个令人信服和合理的答案 ── 不，它没有。」

自第二次世界大战结束后联合国安全理事会成立以来，美、英、法、中、俄等五国一直是该组织的常任理事国。安理会的工作是处理全球危机，如实施制裁、授权军事行动和批准《联合国宪章》的修正案。但是，自俄乌战争以来，该组织受制于俄罗斯拥有否决权，始终未能采取实质行动制止俄罗斯的侵略行为。

依然坚持和俄罗斯做生意的西方企业

俄罗斯重申核威胁

据俄罗斯官媒塔斯社报导，俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）12月25日在他为《俄罗斯报》撰写的文章中提到，如果不能确保俄罗斯的安全，世界将继续处于核升级的边缘；但是，莫斯科将尽一切努力防止灾难的发生。

梅德韦杰夫称：「此刻发布新的裁军协议是不可能的，也没有必要。我们越早获得让俄罗斯满意的最大安全保障，局势就会越早恢复正常。如果这没有实现 ── 那么紧张局势将无限期地延续下去。」他说：「世界将继续在第三次世界大战与核灾难的边缘进行平衡。而我们将尽全力阻止其（第三次世界大战与核灾难）发生。」

（综合报导）

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