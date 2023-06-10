圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张

开放普雷齐恩大坝

为降低水压并并减少流量，当局下令开放普雷齐恩大坝（Pretziener Wehr）。 这座大坝建于150年前，全长135米，最后一次启用是在2013年，大约三分之一的易北河水通过运河流经历史名城马格德堡和舍讷贝克，然后再流回易北河。