圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张

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强降雨导致德国多条河流水位暴涨，并引发洪水。德累斯顿宣布进入三级警戒状态，下萨克森州数地发布洪水预警。
位于下萨克森州霍登哈根（Hodenhagen）的塞伦盖蒂公园（Serengeti Park）部分被淹。该公园是欧洲最大的开放式动物园，占地220公顷，这里生活着1500多种动物。
德累斯顿12月28日晚间宣布进入三级警戒状态。12月29日上午，易北河水位比正常水平已高出5.9米，预计将在29日至30日夜间突破6米大关。
为降低水压并并减少流量，当局下令开放普雷齐恩大坝（Pretziener Wehr）。 这座大坝建于150年前，全长135米，最后一次启用是在2013年，大约三分之一的易北河水通过运河流经历史名城马格德堡和舍讷贝克，然后再流回易北河。
不莱梅附近利林塔尔市（ Lilienthal ）的一座堤坝发生破裂，受影响地区已于12月28日下午开始疏散民众。在不来梅的博格费尔德区（Borgfeld），洪水灾情也同样严峻。
下萨克森州几个县已经发布洪水预警。该州州长魏尔（Stephan Weil)来到赫尔德斯海姆镇（Hildesheim)的因纳斯特河（Innerste)河边视察。赫尔德斯海姆镇位于因纳斯特河和莱纳河（Leine)交汇处。
德国消防协会抱怨堤坝上的沙袋被居民拿走，因为居民没有沙袋来保护自己的房屋。“我们遇到了多年来从未经历过的洪水“，德国消防队协会主席卡尔-海因茨·班斯（Karl-Heinz Banse）说。自平安夜以来，德国各地已有数千名消防员参加救灾。
据德国气象局（DWD）预测，12月28日基本没有降雨。 这可能会在一定程度上缓解部分河流的洪水情况，但据预测，强降雨的风险将再次增加。德国部分地区29日可能会反复下雨，尤其是哈尔茨(Harz)、贝吉舍施兰（Bergischem Land）、绍尔兰（Sauerland）和西格兰（Siegerland）周围地区。
中国西安当地应急部门表示，8月11日的突发山洪泥石流灾害已经造成21人遇难，还有6人失联。中国今夏暴雨成灾，洪水泛滥，灾难频发。
今年夏天，创纪录的降雨和洪水在全球范围内造成了毁灭性的破坏。目前，斯洛文尼亚和中国是受灾最严重的国家。随着气候危机的加剧，我们该如何适应和预防洪灾？
专家警告，到2035年，越南湄公河三角洲的河沙可能耗尽。采沙场以及水坝拦截了河沙的流动，使这一素有鱼米之乡之称的地区居民、农作物和经济都面临风险。
台风＂杜苏芮＂带来连日豪雨，在中国华北地区引发大范围洪灾，至1日已有20人丧生。河北省启动了7处蓄滞洪区，有84.74万人紧急被迫转移，以减轻京津防洪压力。
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