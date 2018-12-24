圣诞翌日开庭 李文足“希望依法审理”王全璋案

(德国之声中文网) 12月24日圣诞节前夕，李文足接到刘卫国律师传来的消息，指王全璋一案将于12月26日上午八时半开庭。与不少709案件一样，他将在天津第二中级人民法院提审，被控罪名是颠复国家政权罪。

王全璋妻子李文足接受《德国之声》访问时透露，刘卫国律师仅以短短几个字通知开庭时间，至于他有否见过王全璋、庭审或旁听安排等等，对方都没有提供详情。「刘卫国是官方批准的律师，26日开庭是甚麽状况我也不知道。」

已经三年半不见丈夫的李文足形容，自己接到开庭消息一刻反应非常强烈。「看到刘律师发给我短短几个字以后，整个人很绷、头很痛。整个人各个器官的生理反应都出来了，心马上噗通噗通的跳，然后全身发抖。」

李文足哽咽地对记者表示，家属对审讯只有一个要求﹕「我们可以无髮，你们不能无法。希望官方按照中国法律依法处理这案子，就是这个要求。」

王全璋自从2015年「709大抓捕」被逮捕至今，家属及其委託的律师都被禁止会见他，他们是否获准到庭上旁听也是未知之数。李文足说会尽力尝试到现场旁听﹕「我肯定会去，但会否被警察软禁在家裡不好说，2016年709案当中四人开庭的时候，我们都被控制在家裡。」

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圣诞假期审讯

王全璋被捕一千多天，当局最终决定的开审日子正值西方圣诞节假期。以往中国法院也曾选于圣诞节期间审判广受关注的敏感案件，较为人知的是诺贝尔和平奖得主刘晓波在2009年12月25日，被判颠复国家政权罪入狱11年。

李文足称王全璋是在去年2月14日情人节被正式起诉，如今在平安夜获知开庭消息，形容12月26日「是个有特殊意思的日子」。

「王全璋一直与外界隔绝，我连他是生是死或一点消息都没有。我一直以来的要求已经很低了，只盼事情快点有结果，但感觉结果快要到来的时候，我觉得之前做的所有心理准备全部都没有了。」

她透露会与自己委託的两名律师商量开庭日的安排，但目前未敢对案件作任何评估。「等待我的不知会是甚麽样子，太多太多未知的事会发生，很紧张。不想这样判断（最坏结果），这很折磨人的。对我来说，三年半以来每天都是煎熬折磨，不想给自己增加更多负担，无法做任何打算或心理准备。」

