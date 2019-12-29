圣诞网购高峰 德国亚马逊员工罢工

(德国之声中文网) 德国服务行业工会Verdi与亚马逊之间的劳资纠纷已持续多年。现在该工会呼吁德国部分地区的亚马逊员工举行罢工。据该工会公布的消息称，位于莱比锡、莱茵贝格（Rheinberg）、巴德赫斯菲尔德（Bad Hersfeld）和科布伦茨等6个城市的亚马逊员工已经于周一凌晨开始罢工。此次罢工将持续到圣诞夜。据德国服务行业工会估计，将有大约1700人参与罢工。

德国服务行业工会联邦理事会成员努岑贝尔格（Stefanie Nutzenberger）说："自上周实体商店因疫情被禁止营业以来，线上零售商亚马逊的订单量显著增加。该公司的营业额在已经达到数十亿美元的基础上继续增加，但公司却拒绝按照合理的劳资协议支付员工工资。这是我们最起码的条件。"

从2013年以来亚马逊就一直存在劳资纠纷。德国服务行业工会Verdi要求对德国的亚马逊物流中心的员工适用零售和邮购行业普遍实行的薪资标准。目前亚马逊公司是按照物流行业的标准支付薪酬，该行业员工的工资低于零售业。

李京慧/叶宣（路透社）

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