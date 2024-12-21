圣诞市场袭击案 马斯克要求德国总理辞职

马格德堡圣诞市场袭击案发生后，大洋彼岸的美国亿万富翁马斯克发帖要求德国总理肖尔茨立即引咎辞职，并称他是“无能的白痴”。与此同时，肖尔茨则在袭击现场发表讲话，强调要彻查这起令人震惊的案件。

（德国之声中文网）就在不到一天前，马斯克(Elon Musk)刚刚发帖称“唯有德国选项党能够救德国”，被德国多个政党指责介入明年2月提前举行的联邦议会大选。现在，他又进一步趁马格德堡圣诞市场袭击之际点名抨击德国总理肖尔茨，称“肖尔茨应该立刻辞职，这个无能的白痴”。同时，他还转发了一条其他用户的帖文，称这起袭击案是“大规模移民涌入的直接后果”。

在12月20日晚间的袭击中，袭击者驾驶一辆租赁的黑色宝马SUV越野车至少在圣诞市场内行驶了400米。当时正值马格德堡圣诞市场的高峰时间。根据警方消息，截至12月21日中午，此次袭击至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外还有200余人受伤，其中约40人伤情极为严重、90人伤情较为严重。

袭击者被当场逮捕。尽管其具体作案动机仍在调查中，但是警方初步探案结果显示，袭击者Taleb A.是一名现年50岁的沙特阿拉伯裔男子，2006年就已经移民来到德国。他在马格德堡市所在的萨克森-安哈尔特州工作，其职业是心理医生。

据警方消息，此次袭击至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外200余人受伤 图像来源: Ronny Hartmann/AFP

袭击者此前在社交媒体上较为活跃，他自称“曾经是穆斯林”，后来则时常发布反对伊斯兰教的观点。他还屡次公开指责德国政府部门“没有采取足够措施打击伊斯兰极端主义”，并担心德国会被伊斯兰化。在社交媒体X（前推特）上，他还多次发表赞同德国选项党(AfD)的观点，该右翼民粹政党持反移民、反伊斯兰教的立场。根据德广联掌握的消息，Taleb A.曾经在2013年因为威胁进行犯罪行为而被罗斯托克地方法院判处900欧元罚款。

该名嫌疑人早前也和德国之声有过联系：2021年3月，他通过推特(被马斯克收购后改名为社交平台X)联系德国之声称，沙特阿拉伯当局以及旅居德国的沙特人正在监视他；他还指责德国当局没有认真对待他的报案。在2023年10月，他再次致信德国之声称：“他们（德国当局）都不愿意启动调查，宣称的理由是不涉及公共利益......他们就让一个沙特避难者受到恐吓、监视、追踪，哪怕连一个小时的调查都不愿意进行，根本不想稍微了解一下情况。”不过，德国之声一直无法通过独立信源核实其提供的信息。就在今年11月以及12月，Taleb A.再次联系德国之声，表示愿意接受德国之声采访并公开其拥有的证据；但是之后他就中断了联系。

肖尔茨（图中）周六访问马格德堡 图像来源: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

肖尔茨：嫌犯手段残忍

遭到马斯克抨击的肖尔茨总理并没有直接予以回应。12月21日中午，他在内政部长费瑟(Nancy Faeser)、萨克森-安哈特州长哈瑟罗夫(Rainer Haseloff)等多名政要的陪同下查看了马格德堡袭击现场，并发表讲话强调，“本来没有比圣诞市场更平静、更欢乐的地方了。” 并指出：“以如此残忍的手段伤害和杀害了这么多人，这是多么可怕的行为。”内政部长费瑟则说，现在可以肯定的是嫌疑犯“显然是仇视伊斯兰的”，其他细节则依然有待调查。

马格德堡的大教堂将在21日晚上为死难者举行悼念活动，预计肖尔茨也会出席。马格德堡市政府发言人称，原定至12月29日的圣诞市场将提前结束营业，今年不再开放。

另据报导，德国所有圣诞市场计划于21日晚上7点为受害者默哀一分钟。目前，德国各圣诞市场均进一步升级了安保措施，部分城市则暂时关闭了圣诞市场。

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（综合报道）

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