圣诞市场袭击案 马斯克要求德国总理辞职

圣诞市场袭击案 马斯克要求德国总理辞职2024年12月21日
（德国之声中文网）就在不到一天前，马斯克(Elon Musk)刚刚发帖称“唯有德国选项党能够救德国”，被德国多个政党指责介入明年2月提前举行的联邦议会大选。现在，他又进一步趁马格德堡圣诞市场袭击之际点名抨击德国总理肖尔茨，称“肖尔茨应该立刻辞职，这个无能的白痴”。同时，他还转发了一条其他用户的帖文，称这起袭击案是“大规模移民涌入的直接后果”。
在12月20日晚间的袭击中，袭击者驾驶一辆租赁的黑色宝马SUV越野车至少在圣诞市场内行驶了400米。当时正值马格德堡圣诞市场的高峰时间。根据警方消息，截至12月21日中午，此次袭击至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外还有200余人受伤，其中约40人伤情极为严重、90人伤情较为严重。
袭击者被当场逮捕。尽管其具体作案动机仍在调查中，但是警方初步探案结果显示，袭击者Taleb A.是一名现年50岁的沙特阿拉伯裔男子，2006年就已经移民来到德国。他在马格德堡市所在的萨克森-安哈尔特州工作，其职业是心理医生。
袭击者此前在社交媒体上较为活跃，他自称“曾经是穆斯林”，后来则时常发布反对伊斯兰教的观点。他还屡次公开指责德国政府部门“没有采取足够措施打击伊斯兰极端主义”，并担心德国会被伊斯兰化。在社交媒体X（前推特）上，他还多次发表赞同德国选项党(AfD)的观点，该右翼民粹政党持反移民、反伊斯兰教的立场。根据德广联掌握的消息，Taleb A.曾经在2013年因为威胁进行犯罪行为而被罗斯托克地方法院判处900欧元罚款。
该名嫌疑人早前也和德国之声有过联系：2021年3月，他通过推特(被马斯克收购后改名为社交平台X)联系德国之声称，沙特阿拉伯当局以及旅居德国的沙特人正在监视他；他还指责德国当局没有认真对待他的报案。在2023年10月，他再次致信德国之声称：“他们（德国当局）都不愿意启动调查，宣称的理由是不涉及公共利益......他们就让一个沙特避难者受到恐吓、监视、追踪，哪怕连一个小时的调查都不愿意进行，根本不想稍微了解一下情况。”不过，德国之声一直无法通过独立信源核实其提供的信息。就在今年11月以及12月，Taleb A.再次联系德国之声，表示愿意接受德国之声采访并公开其拥有的证据；但是之后他就中断了联系。
肖尔茨：嫌犯手段残忍
遭到马斯克抨击的肖尔茨总理并没有直接予以回应。12月21日中午，他在内政部长费瑟(Nancy Faeser)、萨克森-安哈特州长哈瑟罗夫(Rainer Haseloff)等多名政要的陪同下查看了马格德堡袭击现场，并发表讲话强调，“本来没有比圣诞市场更平静、更欢乐的地方了。” 并指出：“以如此残忍的手段伤害和杀害了这么多人，这是多么可怕的行为。”内政部长费瑟则说，现在可以肯定的是嫌疑犯“显然是仇视伊斯兰的”，其他细节则依然有待调查。
马格德堡的大教堂将在21日晚上为死难者举行悼念活动，预计肖尔茨也会出席。马格德堡市政府发言人称，原定至12月29日的圣诞市场将提前结束营业，今年不再开放。
另据报导，德国所有圣诞市场计划于21日晚上7点为受害者默哀一分钟。目前，德国各圣诞市场均进一步升级了安保措施，部分城市则暂时关闭了圣诞市场。
（综合报道）
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