 圣诞「催泪弹」四射 香港再爆警民冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2019

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时政风云

圣诞「催泪弹」四射 香港再爆警民冲突

香港圣诞节再爆激烈警民冲突，沙田、旺角、及九龙等地都出现警察朝示威群众施放胡椒喷雾或催泪弹的情况，至少有数十人被港警制服带走。 香港特首林郑月娥周三晚间在脸书发布声明，称「自私的暴徒」令香港无法在今年的圣诞节「普天同庆」。

Hongkong l Anti-Regierungsproteste an Weihnachten - Sicherheitskräfte warnen mit Bannern (picture alliance/AP Photo/L. Jin-man)

(德国之声中文网) 根据"香港电台"报导，香港网民周三 (12月25日) 再次于多区发起示威活动，其中在旺角与沙田都发生了警民冲突的状况。 一名男性示威者在旺角与港警发生口角后，遭警方施以胡椒喷雾并制服。 另一方面，沙田的新城市广场则是下午开始有大量民众聚集，便衣警察在场制服了数人，防暴警察也随即到场支持。

防暴警察在新城市广场以警棍与胡椒喷雾制服了数名穿黑衣的示威者，但过程中也有警员疑似遭胡椒喷雾波及，导致他出现不适症状。 另外，围观的市民不断以「黑社会」等口号来指骂港警，新城市广场也因大规模的警民冲突，被迫在晚间七点提早结束营业。

在旺角，超过百名示威者聚集在商业区，而港警也在多处设立封锁线，对周围的民众进行截查。 "香港01"报导，港警除了截查了上百名民众外，在过程中也以催泪弹与胡椒球弹来驱散聚集的民众。据传，至少数十名民众被胡椒球弹波及。

到了将近晚间十点，港警扩大旺角的封锁范围，并持续朝行人发射胡椒球弹。 根据"香港电台"报导，当时街头并未有示威者高喊口号。 此外，港警要求超过百名香港市民靠墙接受截查，并向现场记者表示警察正在执行勤务，要求记者离开现场。

港警在旺角的截查行动持续至12月26日凌晨一点。 香港电台拍到数名年轻人面向墙壁，并高举双手，部分遭逮捕的人双手遭港警以束带绑在背后。同时，港警持续在附近天桥与道路上要求聚集群众离开，并以胡椒球枪指向现场民众。

「自私的暴徒」破坏佳节气氛

Hongkong l Anti-Regierungsproteste an Weihnachten (Getty Images/AFP/P. Fong)

港警在旺角的截查行动持续至12月26日凌晨一点。 香港电台拍到数名年轻人面向墙壁，并高举双手，部分遭逮捕的人双手遭港警以束带绑在背后。

香港特首林郑月娥周三晚上透过脸书粉丝专页发布声明，谴责示威者四处进行破坏，称他们的作法令香港市民「大感无奈」，也迫使香港无法在圣诞节当天一起「普天同庆」。

她写道：「自私的暴徒在节日期间漫无目的地进行破坏，完全罔顾他人的权利和自由，特区政府必定全力遏止暴力，令所有违法的人面对应得的后果，务求回复社会秩序，让市民可以正常生活，游客亦继续可以来香港这个好客之都。 」

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