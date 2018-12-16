圣诞假期谷歌上的热门搜寻

(德国之声中文网) 圣诞节期间，德国人最关心的是一部电影和名人八卦。圣诞节当天搜索量最大的是美国恐怖电影《招魂2》 (港译《诡屋惊凶实录》，台译《厉阴宅》) 。该片前一天在电视上首映。

而在圣诞节夜，有接近25万德国人搜索了海蒂·克鲁姆(Heidi Klum)的新未婚夫。这位德国名模在週一宣布，在约会近一年后，她将嫁给德国摇滚乐团成员汤姆·考尔利兹(Tom Kaulitz)。

此外，在过去的24小时内，大约有20万德国人想知道商店在圣诞节的营业时间。许多超市和其他商店在周一当地时间下午2点关门。Tankstelle（加油站）也因为类似的原因成为热搜词。

美国人谷歌什么

你认为圣诞节是一年里最多人待在家吃饭的日子吗? 根据谷歌趋势报告，美国人在这一天搜索最多的居然是快餐连锁店。排名第一的被搜寻超过五十万次:「丹尼斯(Denny's)或松饼餐厅(IHOP)有开吗?」 紧接着是问麦当劳(Mcdonalds)，星巴克(Starbucks)和唐恩都乐(Dunkin'Donuts)的开放时间。每个都超过20万笔搜索。如果加上圣诞夜的数据，就会有超过115万次搜索。假日食谱和假日电影也是美国最热门的搜索词之一。而华盛顿邮报周一报道称，「经济衰退」(recession)一词的搜索次数已达到2009年以来的最高。

其他国家

印度在圣诞夜最多人寻找与节庆有关的图片、名言和故事。但在圣诞节当天，已经有超过10万人查找博济比尔桥 (Bogibeel Bridge)，这个位于印度东北部阿萨姆邦的建设是印度最长的铁路兼公路桥梁。印度总理莫迪在圣诞节当天出席了通车仪式。

除了圣诞节，俄罗斯人在圣诞夜感兴趣的是这件事:传说在偏远的哈巴罗夫斯克边疆(Khaborovsk)发生的土石流可能是陨石造成。到了圣诞节那天，新的焦点是麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)与澳大利亚演员利亚姆·赫姆斯沃思(Liam Hemsworth)的秘婚事件。

英国圣诞节最热门的搜索包括麦当劳是否开放以及如何制作烤马铃薯。在圣诞节夜，超过50万的搜索问：「圣诞老人在哪里？」

Nik Martin/夏立民/罗法