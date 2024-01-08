“圣诞休战”之后，德国火车司机宣布罢工数日

（德国之声中文网）德国火车司机工会（GDL）周日（1月8日）晚间宣布，因与国有德国铁路公司（DB）及其他铁路公司的劳资谈判未达成共识，再次举行为期数天的罢工。

在客运方面，罢工将从周三凌晨开始，一直持续到周五晚上。在货运方面，GDL会员计划于周二晚间停工。

德国铁路运营商德铁公司（DB）呼吁乘客推迟罢工期间的行程计划。

周日晚间，德铁公司还宣布打算提供一份紧急时刻表。

"紧急时刻表只能确保德国联邦铁路公司的长途、地区和S-Bahn列车服务提供非常有限的列车服务。请避免在GDL罢工期间进行不必要的旅行，并将您的旅行推迟到其他时间。"该公司在一份网络声明中说。

据德铁公司称，所有希望在罢工期间推迟行程的乘客都可以在稍后日期使用已购车票。即使改变路线，这些车票在前往原定目的地的旅程中仍然有效。

德铁公司批评了GDL这一罢工行动，并宣布将采取法律行动。

此次罢工意味着GDL在"圣诞休战"后重燃战火。此前，GDL曾否定了在圣诞节和新年假期进行罢工的可能性。

此轮劳资谈判中持续时间最长的一次罢工

目前，该工会计划举行此轮劳资谈判中的第三次、也是持续时间最长的一次罢工。GDL说："德铁集团没有利用圣诞休战期以可谈判的报价来阻止罢工行动。"

自11月初开始劳资谈判以来，GDL已举行过分别为20小时和24小时的两次罢工行动，均导致不少旅客列车停运。

德铁公司宣布将对GDL的罢工计划采取法律行动。相关的临时禁令紧急申请将提交给法兰克福劳资争议仲裁法庭。

德铁公司人力资源主管塞勒（Martin Seiler）说："这次罢工不仅完全没有必要，而且我们认为在法律上也是不被允许的。"

塞勒说，就在两天前，德铁公司提出了一份提议。在这份提议中，德铁公司向工会关于工时的核心要求迈出了一大步。

塞勒说："德国铁路公司准备妥协。现在是再次谈判的时候了。GDL领导层已经做得太过分了，他们必须正视现实。"

劳资纠纷的症结之一是工会要求减少工作时间。

GDL工会主席韦瑟尔斯基（Claus Weselsky）要求将轮班工人的每周工作时间从目前的38小时减少到35小时，但仍保留全薪。

德铁公司已经实行了可供选择的不同工时模式，目前的提议是延展这一制度。

上个月，韦瑟尔斯基表示，GDL已计划在2024年举行为期三到五天的罢工。在前两轮罢工之后，GDL排除了在圣诞节和新年期间采取进一步罢工行动的可能性。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 那位大妈在说啥？ 你等车的时候站台的大喇叭会播放乘车信息，然并卵！你TM根本听不懂喇叭里的那位大妈在说些啥？每个车站的播音设备都糟糕到极点。与其着急的去听永远像是在水下录制的乘车信息播报，不如借机会学一个德语有关车站的俏皮话：“Ich verstehe nur Bahnhof”，直译是：我只听懂了车站两字。意思是，你毛都没听懂。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 此火车非彼火车 这是连德国小学生都知道的事情：ICE（城际快车）是德国的“高铁”。每小时时速最高可达300公里（中国高铁：呵呵）。但同时，比它慢一点的IC（城际列车）也是白色和红色相间的，每小时车速最高可达200公里。如果你去小一点的地方，就必须要搭乘RB（地方铁路）。除此以外，还有各种地方的铁路公司列车和所谓城市快车（S-Bahn）。不仔细看好车号，分分钟上错车！

有关德铁：你不得不知的10个槽点 德铁准点只是神话 德国铁路准点的神话早已经和德国人的严谨、高效一样幻灭。如果你不知道怎么和陌生人搭讪，吐槽德铁总是没错。许多人最经常的经历是：你急急忙忙吐血飞奔至站台，列车已经准时发车。你不慌不忙从容而至，列车晚点一个半小时。有关德铁晚点尺度最大的吐槽是：在德国，卧轨自杀的人都是饿死的。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 越来越贵的票价 和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 不能来了车就上 如果你按照列车信息在正确的时间，正确的站台看到一辆火车缓缓进站，并不意味着你就能毫不犹豫地拔脚上车。经常晚点，更换站台的德铁，总是会给你各种各样的“惊喜”。这还不包括不少临时改变线路，或拆分车体的“大招”。如果你刚到德国，建议你不要在没有当地人的陪同下尝试德铁。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 自行车能上火车 对于某些骑车族来说，部分德铁列车上允许搬自行车上车是一个福音。但不经常这么干的你千万不要忘了给你的自行车兄弟也买张车票。不然被检票员抓住了也算逃票，必须面对高额罚款。而在乘车高峰期间，你想搬个自行车上火车只有两种可能：忍受别人的白眼；或者根本上不了车。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 有车票不代表就有座位 对于德国的快速铁路来说，车票和座位是分开出售的。当你气喘吁吁的终于跑到你的车厢，却发现这里并没有你的栖身之处。所有的座位上都有电子标示显示相应的座位是否被占。但有一种特别反人类的标示是：“ggf. reserviert”，意思是可能被预订了。这时你会问德国人的严谨到哪里去了？到底是订了还是没订？坐在上面的人是订座的人，还是和我一样没有订座的可怜虫？无论如何，等这个座位真正的主人驾到了，他会让你知道的。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 正确的时间 正确的地点？ 清楚标记你现在的方位位于即将进站列车的第几节车厢，多么人性化的一个设计，终于值得中国高铁来学习一下。然后你会发现，还是“然并卵”。当你规规矩矩的等在01号车厢的位置时，你会发现进站的列车车厢安排并不是像信息牌上的那样安排的，而是完全相反，你现在在最后一节车厢。恭喜！你的德铁车厢内托行李两万五千里长征已经正式开启。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 清静？在德铁里你就别想了 不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。

有关德铁：你不得不知的10个槽点 如果你运气好 当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。 作者: 任琛, Elizabeth Grenier



（德新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。