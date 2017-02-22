圣彼得堡纪念列宁格勒战役胜利75周年

（德国之声中文网）周日，在零下18度的低温下，由80个方队、2500多名士兵组成的方阵参加了圣彼得堡举行的阅兵仪式，纪念列宁格勒保卫战胜利75周年。除了展示现代化装备外，苏联在二战时期使用的T-34坦克也再次亮相。

圣彼得堡曾经被叫做列宁格勒。二战中，在希特勒的命令下，纳粹德国军队从1941年9月8日到1944年1月全面围困该市。至少100万居民、相当于该市三分之一人口死于疾病、饥寒或轰炸。

1944年1月27日，苏联军队终于解除了德军对列宁格勒的围困。

在列宁格勒被围困的近900天中，只有在拉多加湖封冻的两个极寒的冬天，城中居民才得以通过冰面从外界得到补给。100多万人也是经过冰湖逃生。拉多加湖既是"生命线"，也是最危险的征程。

德国的承诺

现在，德国承诺向列宁格勒战役幸存者捐赠1200万欧元。德国外长马斯（Heiko Maas）表示，这些捐款不仅表明我们意识到自己的责任，也同时发出一个信号，即这样的事永远不会再次发生。

其中部分资金将用于改善俄罗斯老兵医院。在那里，有10.8万老兵和列宁格勒战役幸存者接受治疗。另一部分资金，德国政府则计划用于修建一所德俄文化中心。马斯表示，希望这一行动能够改善幸存者的生活。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 卫国战争胜利纪念日 俄罗斯总统普京周五在莫斯科表示：“无论是过去或现在，5月9日都是我们最重要的节日。”俄罗斯各地今天皆庆祝战胜纳粹德国69年，举行阅兵仪式并发表爱国演说。其中莫斯科的庆祝活动最为盛大，而刚加入俄罗斯的克里米亚半岛今天也举行庆典。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 普京首次前往克里米亚 克里米亚的多个城市周五举行了追思活动。在克里米亚最大城市辛菲罗波尔四处可见俄罗斯国旗飘扬。普京这天也到了辛菲罗波尔参加庆祝活动。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 普京的到访是“挑衅” 这位女士手中的标语写着“‘辛菲罗波尔’是俄罗斯南方的屏障”。乌克兰过渡政府总理亚岑久科此前已批评，普京前往克里米亚是一种挑衅。德国总理默克尔也对此表示遗憾。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 亲俄罗斯分裂分子大肆庆祝 在受到亲俄罗斯分裂分子控制的乌克兰东部地区，周五也出现庆祝活动，例如在斯拉维扬斯克。在顿涅茨克也有士兵和退伍军人走上街头。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 展现军力 莫斯科周五在莫斯科市中心展示其军力：洲际导弹、装甲车和上万名士兵穿越克里姆林宫前的红场。普京也发表了慷慨激昂的演说。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 “胜利者的光荣！” 普京的演说激起了人民心中的爱国情怀。他在红场上表示：“苏维埃人民钢铁般的意志、勇气和不可动摇的决心拯救了欧洲，使其免于奴役。”但他并未提及乌克兰危机。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 盛大阅兵 军乐队热烈演奏，俄罗斯军队——照片中是国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）——精神抖擞地展现出最好的一面。如往年般，俄罗斯总利用阅兵仪式展现其强大军力。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 空军飞跃红场 阅兵典礼上，在距离观众头顶200米处飞过数十架军机。近70架喷射机、直升机和运输机在空中变换不同队形。胜利日的阅兵仪式是为了提醒受害者，苏联在二战期间所承受的苦难。据估计共有3000万俄罗斯人死于战争。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 声势浩大 单是在红场上参与阅兵活动的士兵就有11000人。5月9日是俄罗斯的国定假日。除了俄罗斯外，白俄罗斯、哈萨克斯坦、格鲁吉亚和乌克兰都举行了庆祝活动。

俄罗斯“胜利日”盛大阅兵 防范措施 狙击手在红场周围建筑的屋顶上待命。无论是在乌克兰或在俄罗斯，当局都担心发生骚乱。乌克兰过渡政府已发出警告，俄罗斯特务可能做出挑衅。 作者: Klaus Jansen/张筠青



乐然／文山（法新社、美联社）