圣尼古拉斯和圣诞老人——谁是谁？

每年的12月6日是欧洲传统的“圣·尼古拉斯日”。圣尼古拉斯和圣诞老人一样穿红袍、派礼物。不过，圣尼古拉斯是历史上的真实人物，圣诞老人却是虚构的——一个比可口可乐的历史悠久许多的杜撰的形象。

（德国之声中文网）无论是巴西的帕派·诺埃尔 (Papai Noel)、美国和加拿大的桑塔·克劳斯、还是意大利的巴博·纳塔莱 (Babbo Natale)，这些叫法各异，但都留着大胡子的圣诞老人都是以3世纪米拉（Myra，现位于土耳其境内）的圣尼古拉斯主教和200年后锡永(Sion)的另一位同名圣人为原型。

寻访圣诞老人的故乡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

历史上鲜有关于这两个圣人的真实记录。但千百年来，他们的人生故事交织在一起，创造了无数的圣尼古拉斯传奇。最著名的故事是圣尼古拉斯为了让三个贫穷的女孩免遭被迫卖淫的厄运，半夜里将三块金子扔进她们家的窗户里。在艺术作品中，圣尼古拉斯因此常常被塑造成拿着三个金球或金苹果的形象。据说，这位主教仗义疏财，将巨额财产遗赠给了穷人。

15世纪时圣尼古拉斯的形象 图像来源: Heritage Images/picture alliance

圣尼古拉斯 vs. 基督小孩

12月6日是圣尼古拉斯节，这一天被认为是米拉的尼古拉斯的忌日。不过，16世纪著名的宗教改革家马丁·路德对此感到不满。他批评天主教对圣人的崇拜，并将新教中馈赠礼物者和耶稣基督诞生的圣诞节挂起钩来，用基督小孩取代了圣尼古拉斯。这一改革很快在新教地区被采用。根据地区的不同，基督小孩会在平安夜（12 月 24 日）或第二天圣诞节带来圣诞礼物。

圣诞卡片：基督小孩在去教堂的路上 图像来源: akg-images/picture-alliance

但在德国，圣尼古拉斯12月6日半夜把礼物放到人们事先准备好的干净鞋袜里的习俗却依然保留了下来。在一些国家，圣尼古拉斯节仍然是最重要的赠送礼品的节日，例如在比利时或荷兰。

凶巴巴的随从

16世纪，仁慈的圣尼古拉斯身边却出现了一个凶恶的随从。他有不同的名字：有的叫他仆人鲁普雷希特，德国南部叫他坎普斯，莱茵兰地区称他汉斯·莫夫。他手拿一根木棍，用来惩罚调皮捣蛋的孩子。直到今天，仆人鲁普雷希特仍然陪伴圣尼古拉斯左右，不过，虽然他样子还是有点凶巴巴，但工作只是帮圣尼古拉斯扛扛礼物袋了。

19世纪的插画：圣尼古拉斯和仆人鲁普雷希特拜访一户人家 图像来源: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

基督小孩没有陪同，但却有天使的脸庞和翅膀。尽管它起源于新教，但基督圣婴现在却在天主教地区更为常见。在其他地方，它已被圣诞老人所取代--一个几个世纪来从圣尼古拉斯传说、北欧神话和东欧童话中诞生的混合体。

来自北方异教徒的神话

今天的圣诞老人在斯堪的纳维亚半岛也有不同的起源。在那里，圣诞老人身穿毛皮斗篷、留着浓密胡须，乘坐驯鹿雪橇四处分发坚果，好让人们度过严冬。传说他是北欧最强大的神--奥丁的后裔。

在挪威和瑞典则流传着圣诞侏儒Tomte的故事，他守护着房屋和农场，但前提是要得到足够的食物。如今，圣诞节前夕，圣诞小矮人或圣诞小精灵会给人们带来礼物，当然是要用食物来做交换。

芬兰的朱鲁普基曾经是一个令人生厌的形象，这个一半是人，一半是山羊的怪物会挨家挨户索要食物，不给就威胁要带走孩子们。不过，在某个时候，朱鲁普基的角消失了，变成了一位友好的圣诞老人。

圣诞老人桑塔克劳斯是怎么来的？

为什么圣诞老人在美国被称为桑塔克劳斯呢？荷兰移民当年将他们的"圣德格拉斯"带到了美国，成为了新阿姆斯特丹--也就是今天的纽约--的守护神。在某个时候，"圣德格拉斯"变成了桑塔格拉斯。20世纪30 年代，可口可乐将桑塔格拉斯打造成广告偶像。从此，这个穿着毛皮衬里外套、戴着帽子、红脸颊、长胡须的友善的老人就成为了人们心中圣诞老人的形象。

1931年可口可乐的广告——圣诞老人桑塔克劳斯的形象诞生 图像来源: The Coca Cola Company/dpa/picture alliance

桑塔格拉斯并不像他的欧洲同行那样在圣尼古拉斯日那天带来礼物，而是在12月25日晚上。直到今天，每个美国孩子都知道，圣诞老人会带着礼物从烟囱里钻进来，然后又飞快地驾着驯鹿雪橇消失在空中，好给世界各地数以千万计的儿童送去礼物。

图像来源: Wavebreak Media LTD/Zoonar/picture alliance

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