圣地亚哥示威：百万人参加“智利最大抗议”

（德国之声中文网）因经济不公而引发的社会骚乱发生一周后，当地时间周五（10月25日），智利首都圣地亚哥爆发了估计有100万人参加的街头示威抗议行动。

圣地亚哥宽阔的大街上人头攒动，示威者们涌向首都中央广场，参加反对皮涅拉总统政府的"智利最大进军"。此前，卡车司机和其它一些公共运输工人驾车堵塞通往圣地亚哥的交通要道。

圣地亚哥市长鲁维拉尔（Karla Rubilar）推文称，"今天，智利经历了历史性的日子。圣地亚哥都市地区发生约有100万人参加的和平进军，它代表了对一个新智利的梦想。"

在港城瓦尔帕莱索（Valparaiso），示威者与警方发生冲突，当地议会紧急疏散。在这个1800万人口的南北国家，抗议活动到处出现。

皮涅拉总统当晚推文道，当天发生了"欢快、和平的大规模进军，智利人要求有一个公正和更加团结的智利，这为未来与希望开通了道路"。他称，"我们大家都听到了这一信息。我们都改变了。凭籍团结和上帝之助，我们将走上通向对每一个人都更为美好的智利的道路"。

爆发示威一周来，智利全国已至少有19人丧生，数百人受伤，7000多人被捕。在一些示威者冲击地铁站、破坏相关设施后，当局宣布进入紧急状态、实施宵禁，并动用了军队。

起因是当局小幅加价首都地铁票的骚乱很快扩展成对这个拉丁美洲最富国之一存在的社会不公现象的广泛抗议。

虽然本周早些时候已作出让步，皮涅拉政府仍难以平息民众不满情绪，苦于无法控制多为无人领导的这一抗议浪潮的扩展。让步措施中包括提高最低工资和最低国家退休金水平、收回地铁票提价和计划中的电费提价。

政府与社会脱节？

在接受德国之声西班牙语部的采访时，智利外长里韦拉（Teodoro Ribera）试图为政府开脱，称社会紧张关系非由现政府引起："原因不在现政府。它们可能来自前两届、三届或四届政府"。尽管安全力量导致发生死亡事件，他仍为派遣军队作了辩护。他称，"我们关注人权得到有效尊重，其中就包括公共秩序，保障国家和个人财产不被毁坏"。

皮涅拉总统去年履新。不过，他此前曾从2010至2014年担任过总统一职。他个人财产估计有28亿美元，是智利最富者之一，并是示威者们的一个抗议对象。

智利非盈利组织--拉丁晴雨表（Latinobarometro）负责人拉戈斯（Marta Lagos）对美联社表示，抗议运动虽缺少领导人但要求明确，显示了不受欢迎的各政党的失败。她指出，"现存政党体系失败于没有能力代表社会"。她认为，示威者们可能会变得更有组织性，但皮涅拉不太可能下台。

智利的政变、专制和民主道路 智利9.11政变 1973年9月11日永远地改变了许多智利人的生活。智利陆军总司令奥古斯托·皮诺切特将军（ Augusto Pinochet）发动针对总统阿连德（ Salvador Allende）的政变。军方在首都圣地亚哥轰炸总统府、逮捕政府的支持者和左翼人士以及反对皮诺切特的人士。

智利的政变、专制和民主道路 人民的总统阿连德 社会党人阿连德（Salvador Allende ）政变发生3年前刚刚通过民选当选智利总统。由于他对私人企业和大型农庄实行国有化，令其政府从一开始就遭到强烈抵制。此外，美国也视南美的社会主义为眼中钉。在中央情报局的帮助下，智利军方抵制阿连德的经济政策并通过媒体煽动反政府情绪。

智利的政变、专制和民主道路 阿连德总统之死 就在政变的当天，阿连德在总统府内自杀身亡。图中展示的是其尸体被抬出总统府的情形。他在就任总统的典礼上就曾表示：“从这里走向墓地，我不做流亡者。”与此同时，昔日的国家足球场变成集中营，有4万人被关押在这里，数千人遭受酷刑和被杀害。

智利的政变、专制和民主道路 皮诺切特：从将军到独裁 智利陆军总司令皮诺切特将军发起了这场政变。从1973年至1990年他对智利实行独裁统治。左翼政党和工会被禁，媒体和新闻自由被取缔。皮诺切特政权受到美国以及德国政治家的大力支持。

智利的政变、专制和民主道路 酷刑、谋杀和街头焚书 智利的艺术家、作家和知识分子都生活在危险之中。歌曲作者维克多·贾拉（Victor Jara）在圣地亚哥被捕、遭受酷刑并最终在一个篮球场被枪杀。不受欢迎作家的作品在街头上被焚烧。很多专制统治的反对者在此后的数月和数年内纷纷离开智利。

智利的政变、专制和民主道路 流亡柏林的智利作家 1973年智利作家兼大学讲师斯卡梅塔（Antonio Skármeta）离开了智利。他在柏林流亡生活了16年。他在柏林成功创作的作品“什么都没发生”和“极大的忍耐”被多次搬上银幕。流亡成为他一生的话题之一。

智利的政变、专制和民主道路 经委内瑞拉逃亡美国 另一位著名的智利流亡人士是世界畅销书《鬼屋》的女作者伊莎贝尔·阿连德（Isabel Allende） 。这位女记者和妇女权益活动家于1975年逃亡到委内瑞拉。阿连德总统并非像人们所传说的那样是她的叔叔，而是她父亲的表兄弟。她在小说《葆拉》一书中描述了她的流亡生活。如今她生活在美国。

智利的政变、专制和民主道路 皮诺切特和军方：末日临近 1987年8月皮诺切特举行阅兵式庆贺他担任总统14周年。不过他的日子已经屈指可数：第二年的全民公决将决定他的未来。独裁统治的反对者动员了所有力量，通过一场大规模的行动开启了智利的转折点。

智利的政变、专制和民主道路 导致独裁统治结束的一场运动 1989年10月，智利人面临着是否让皮诺切特作为唯一候选人参加下届大选的抉择。一部宣传短片号召人们投票反对皮诺奇特。多数人对总统敢于说不。从而迎来了独裁统治的结束。

智利的政变、专制和民主道路 民主的和平过渡 1990年3月，皮诺切特将总统一职让位给了基督教民主党人艾尔文（Patricio Aylwin ，右）。但是直至1998年他一直担任陆军总司令。他多次受到起诉，但是从没有受到判决。2006年12月10日，皮诺切特逝世，享年91岁。

智利的政变、专制和民主道路 专制体系的残余 智利的专制统治逐渐解体，然而民主并不能解决所有问题。2017年一些智利人一再举行示威抗议皮诺切特政权时期被私有化的养老金体系。该养老体系将很多人排除在外或者仅提供极少的养老金。这一专制时期的遗产至今仍发挥着作用。但现在情况不同的是，人们在街头可以自由发表意见。



凝炼/任琛（美联社、路透社）