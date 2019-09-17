土赫提获哈维尔人权奖

（德国之声中文网）著名的瓦茨拉夫-哈维尔人权奖本年度首次有两个获奖者。本周一（9月30日），欧洲理事会议员大会在斯特拉斯堡宣布将该奖授予身陷囹圄的中国维族经济学家和政府批评者伊力哈木·土赫提。另一获奖者是青年人权动议组织YIHR，该组织活跃于多个巴尔干国家。

代表土赫提领奖的人权人士Enver Can指出，该奖是对全体维吾尔族人的承认。他表示，"我们将继续为伊力哈木·土赫提获得自由而斗争"。5年前被判处无期徒刑的土赫提是中国穆斯林维吾尔少数民族的最著名代表。他被指控从事"分裂主义"。

今天看来，2014年9月对这位北京经济学教授作出的这一极不寻常的严厉判决是对新疆地区维吾尔族加强迫害的先声。据估计，约有近百万维族人被强制送入再教育营，引发全球愤怒。这位49岁的原北京中央民族大学的教授本被认为立场温和。他是一个有关维族人网站的创办人，该网站注重与中国汉族人对话。在判词中，他被指控恶意攻击政府对少数民族政策和宗教政策、攻击国家的经济计划和生育政策、"混淆是非"、煽惑"种族仇恨"。

本为维族人家乡的位于中国西部边陲的新疆被认为是冲突高危地区。维族人感觉在经济上、政治上和文化上受到了占多数的中国汉人的压迫。在1949年建政后，中共将这个也曾被称为东突厥斯坦的地区并入版图，建立新疆维吾尔自治区。

本次颁奖正好发生在中华人民共和国成立70周年前日。

欧洲理事会从2013年起每年颁发一次瓦茨拉夫-哈维尔人权奖。该奖设奖金6万欧元，以已故捷克共和国公民维权人士和总统瓦茨拉夫-哈维尔命名。

本年度哈维尔人权奖的另一获奖者--塞尔维亚青年人权动议组织YIHR的负责人久里奇（Ivan Djuric）在接受颁奖发言时警告在巴尔干有可能发生新冲突。他说，欧洲不能对那里的霍霍磨刀声充耳不闻。他强调，"我们不使局外人，我们是欧洲人。"

青年人权动议组织YIHR活跃于塞尔维亚、波斯尼亚-黑塞哥维纳、克罗地亚、科索沃和黑山共和国，反对民族主义、致力于民族理解。

凝炼/叶宣（德新社）