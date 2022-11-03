土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动

古斯塔夫·克里姆特 – “生与死”

维也纳的利奥波德博物馆（Leopold-Museum）现在也成了袭击目标：“最后一代”团体的积极分子将一种油状液体泼在了画家克里姆特（Gustav Klimt）的名作“生与死”上，一名积极分子还将一只手用胶水粘在了这幅画的玻璃护板上。这些环保积极分子表示，同画家笔下的人物一样，我们也不愿意接受死亡的威胁。