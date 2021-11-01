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土耳其

土耳其横跨欧亚两洲，国土包括西亚的安纳托利亚半岛、以及巴尔干半岛的东色雷斯地区，扼黑海出入口之要冲。人口将近8000万，国土面积78万平方公里。

安纳托利亚半岛是人类最早定居的地区之一。现代土耳其则是在一战后脱胎于奥斯曼帝国，凯末尔力推世俗化改革。二战结束后，土耳其逐渐向多党民主制过渡，但是期间发生过多次军事政变。近年来，土耳其的政局又出现了许多不稳定的动向，与欧盟的关系也一波三折。在难民危机中，与叙利亚、伊拉克两个主要难民输出国家接壤的土耳其也扮演了重要角色。

31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会 01.11.2021

土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, bedanken sich bei einer im Internet übertragenen Preisverleihung des Axel Springer Awards an das Forscherehepaar. Die Preisträger werden für ihren Unternehmergeist, ihre Innovationskraft und ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet. Der Axel Springer Award zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. +++ dpa-Bildfunk +++

专访：“新冠将成为一种可控的疾病” 31.10.2021

研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。

Gastarbeiter aus der Türkei sitzen nach ihrer Schicht auf einer Bank auf dem Gelände der Zeche Neu-Monopol in Bergkamen im Kreis Unna. (Undatiert). | Verwendung weltweit

他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年 30.10.2021

土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

埃尔多安收回“驱逐令”外交风波落幕？ 26.10.2021

土耳其发出驱逐西方十国大使的威胁，现在看来不会付诸行动。总理埃尔多安已经发出了缓和的信号。这场外交风波的背后是什么？
Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

土耳其计划驱逐德美等十国大使 24.10.2021

埃尔多安对北约盟友发出挑衅：包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使恐面临被驱逐出境。原因是他们联合呼吁当局释放土耳其人权活动人士卡瓦拉。这一外交风波将如何收场？
Symbolbild | Pandora Papers Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

潘多拉文件：各国政商名流如何避税并藏匿钜额资产? 04.10.2021

超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。
TOPSHOT - A local resident walks as a wildfire rages near the village of Gouves, on Euboea island, second largest Greek island, on August 8, 2021. - Hundreds of firefighters battled a blaze on the outskirts of Athens as several fires raged in Greece. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

南欧山火烧不停 农民担心严重减产 08.08.2021

希腊的森林大火愈演愈烈，埃维亚岛、伯罗奔尼撒半岛的大部分都受到了波及。同样在地中海沿岸的土耳其、意大利也受到了此次严重森林大火的冲击。
Menschen versuchen Teile ihrer Habe in Sicherheit zu bringen, während ein Waldbrand in einem Waldgebiet nördlich von Athen wütet. Das Feuer nördlich von Athen ist am Donnerstagabend erneut voll aufgeflammt.

希腊、土耳其野火持续延烧 07.08.2021

一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。

致命野火摧残土耳其南部 03.08.2021

致命大火正在土耳其南部蔓延，不少民众家园被毁，还有一些人因此丧生。德国之声记者深入现场，带回第一手报道。
23.06.2021 Fußball EM EURO 2021 Fans in München mit Regenbogenfarben

匈牙利反同法案为欧盟峰会蒙上阴影 24.06.2021

欧盟委员会和匈牙利在歧视LGBT+群体的问题上争执不休。骄傲彩虹的颜色可能照不亮一个单调的峰会。峰会中还有哪些议题，德国之声提供前瞻。

 “看到它们奔跑 对我来说就意味着一切” 16.06.2021

Hasan Kizil在家乡土耳其马尔丁镇照料数百只残障狗。这些被遗弃的生命本来注定无法继续生存。但Kizil为小狗们定制假肢，让它们重获新生。

Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a press conference held after the coordination meeting to fight against the novel coronavirus, COVID-19, at the Cankaya Palace in Ankara on March 18, 2020. - President Recep Tayyip Erdogan announced on March 18, 2020, a $15 billion package to help the Turkish economy cope with the crisis over the new coronavirus, and urged Turks to leave their homes as little as possible. Turkey has so far recorded one death and 98 cases. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

流亡大亨海外爆料 土国政坛人人自危 27.05.2021

一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。

走進土耳其無名者墓地 26.05.2021

土耳其的一個無名死者墓地掩埋著移民的苦難。這裡躺著那些逃離祖國後死在土耳其邊境地區的人。有一家人，無私的在這裡為死者祈禱。
HANDOUT - Die Schauspieler der Serie «4 Blocks» (undatierte Aufnahme). Angelehnt an amerikanische Mafia-Filme hat sich jetzt eine deutsche Serienproduktion tief in die kriminelle Szene begeben. (zu dpa «4 Blocks» - Serie um arabischen Mafia-Clan in Berlin-Neukölln vom 16.02.2017) - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Urhebernennung: Foto: Handout/2017 Turner Broadcasting System Europe Limited & Wiedemann & Berg Television GmbH & Co./dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

“家族犯罪” ：梳理德国最出名家族黑帮 23.05.2021

５月１８日，2019年德累斯顿"绿穹珍宝馆"惊天盗窃案的第５名嫌疑人落网，涉及柏林一个有家族背景的犯罪团伙。一时间，德国的阿拉伯、库尔德和土耳其社区的有组织犯罪再次成为媒体关注焦点。
Die belarussische Fotografin Violetta Savchits hat 2020 in ihrem Land dokumentiert, wie Tausende friedlich gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestierten. Obwohl Lukaschenko die Demonstrationen regelmäßig niederschlagen ließ, zogen die Menschen weiter zu Protesten auf die Straßen und Plätze. Viele Teilnehmerinnen kleideten sich im Sommer 2020 sehr bewusst in Weiß. Eine junge Frau wählte ein Brautkleid als Zeichen gegen die staatliche Gewalt. Die Fotografin Violetta Savchits sagt, mit ihren schönen, weißen Kleidern hätten die Frauen einen starken Kontrast zu dieser Willkür des Staates gesetzt.

捍卫新闻自由——冲击灵魂的照片 03.05.2021

画面越感人，效果越明显。以下照片选自记者无疆界组织发布的《2021年度新闻自由图片集》，其中一些图片甚至是冒着生命危险拍摄的。
China Xinjiang | Mirzat Taher is a Uyghur man from Xinjiang's capital Urumqi. He has been detained three times over the last four years by the Chinese government. His wife Mehray Mezensof met him in 2016 and they got married in August 2016.

因曾住土耳其遭三度逮捕 维吾尔男被判刑25年 27.04.2021

一名澳籍维族女子本月初得知，她在新疆的丈夫被当地法庭以「分裂主义」罪判刑25年。她向德国之声表示，丈夫因住过土耳其一年，过去四年被警方三度逮捕关押後，最终遭判刑。
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