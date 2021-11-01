土耳其横跨欧亚两洲，国土包括西亚的安纳托利亚半岛、以及巴尔干半岛的东色雷斯地区，扼黑海出入口之要冲。人口将近8000万，国土面积78万平方公里。

安纳托利亚半岛是人类最早定居的地区之一。现代土耳其则是在一战后脱胎于奥斯曼帝国，凯末尔力推世俗化改革。二战结束后，土耳其逐渐向多党民主制过渡，但是期间发生过多次军事政变。近年来，土耳其的政局又出现了许多不稳定的动向，与欧盟的关系也一波三折。在难民危机中，与叙利亚、伊拉克两个主要难民输出国家接壤的土耳其也扮演了重要角色。