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土耳其横跨欧亚两洲，国土包括西亚的安纳托利亚半岛、以及巴尔干半岛的东色雷斯地区，扼黑海出入口之要冲。人口将近8000万，国土面积78万平方公里。
安纳托利亚半岛是人类最早定居的地区之一。现代土耳其则是在一战后脱胎于奥斯曼帝国，凯末尔力推世俗化改革。二战结束后，土耳其逐渐向多党民主制过渡，但是期间发生过多次军事政变。近年来，土耳其的政局又出现了许多不稳定的动向，与欧盟的关系也一波三折。在难民危机中，与叙利亚、伊拉克两个主要难民输出国家接壤的土耳其也扮演了重要角色。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。
土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。
土耳其发出驱逐西方十国大使的威胁，现在看来不会付诸行动。总理埃尔多安已经发出了缓和的信号。这场外交风波的背后是什么？
埃尔多安对北约盟友发出挑衅：包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使恐面临被驱逐出境。原因是他们联合呼吁当局释放土耳其人权活动人士卡瓦拉。这一外交风波将如何收场？
超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。
希腊的森林大火愈演愈烈，埃维亚岛、伯罗奔尼撒半岛的大部分都受到了波及。同样在地中海沿岸的土耳其、意大利也受到了此次严重森林大火的冲击。
一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。
致命大火正在土耳其南部蔓延，不少民众家园被毁，还有一些人因此丧生。德国之声记者深入现场，带回第一手报道。
欧盟委员会和匈牙利在歧视LGBT+群体的问题上争执不休。骄傲彩虹的颜色可能照不亮一个单调的峰会。峰会中还有哪些议题，德国之声提供前瞻。
Hasan Kizil在家乡土耳其马尔丁镇照料数百只残障狗。这些被遗弃的生命本来注定无法继续生存。但Kizil为小狗们定制假肢，让它们重获新生。
一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。
土耳其的一個無名死者墓地掩埋著移民的苦難。這裡躺著那些逃離祖國後死在土耳其邊境地區的人。有一家人，無私的在這裡為死者祈禱。
５月１８日，2019年德累斯顿"绿穹珍宝馆"惊天盗窃案的第５名嫌疑人落网，涉及柏林一个有家族背景的犯罪团伙。一时间，德国的阿拉伯、库尔德和土耳其社区的有组织犯罪再次成为媒体关注焦点。
画面越感人，效果越明显。以下照片选自记者无疆界组织发布的《2021年度新闻自由图片集》，其中一些图片甚至是冒着生命危险拍摄的。
一名澳籍维族女子本月初得知，她在新疆的丈夫被当地法庭以「分裂主义」罪判刑25年。她向德国之声表示，丈夫因住过土耳其一年，过去四年被警方三度逮捕关押後，最终遭判刑。
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