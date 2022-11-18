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土耳其横跨欧亚两洲，国土包括西亚的安纳托利亚半岛、以及巴尔干半岛的东色雷斯地区，扼黑海出入口之要冲。人口将近8000万，国土面积78万平方公里。
安纳托利亚半岛是人类最早定居的地区之一。现代土耳其则是在一战后脱胎于奥斯曼帝国，凯末尔力推世俗化改革。二战结束后，土耳其逐渐向多党民主制过渡，但是期间发生过多次军事政变。近年来，土耳其的政局又出现了许多不稳定的动向，与欧盟的关系也一波三折。在难民危机中，与叙利亚、伊拉克两个主要难民输出国家接壤的土耳其也扮演了重要角色。
乌尔维·塞马尔·埃金（Ulvi Cemal Erkin） 是土耳其交响音乐先锋团体的成员，擅长以西方交响乐风格使用土耳其民间音乐和情调元素。请听他创作的小提琴和乐队协奏曲，由伊斯坦布尔大学国家音乐学院交响乐团演奏。
土耳其伊斯坦堡市鬧市購物街13日發生爆炸案，死傷人數上升至6人身亡、81人受傷。對於這起該國近年來最嚴重炸彈事件，土耳其總統定調為「襲擊」，副總統則稱疑是「恐怖襲擊」，兇嫌可能是一名女子。
俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。
伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。
俄罗斯正在使用自杀式无人机袭击乌克兰。据称这些无人机来自伊朗，但是伊朗政府予以否认。那么情况到底会是怎样的呢？
普京提出通过北溪2号管道未受损坏的部分恢复对欧洲的天然气供应，并在土耳其建立欧洲最大的天然气枢纽。德国回应：“俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商。”
一艘配备停机坪和泳池的超级游艇出现在香港水域，其拥有者为遭到西方制裁的俄罗斯富豪。香港官方对此表示：没有义务执行其他司法管辖区单方面实施的制裁。
德国社民党外交政策专家罗特（ Michael Roth ）对北约国家土耳其有意加入上合组织发出警告。
北约成员国土耳其和俄罗斯眉来眼去，暗通款曲。这样的“婚外情”是否会破坏西方对俄制裁？
聯合國秘書長古特雷斯、烏克蘭總統澤連斯基與土耳其總統埃爾多安，週四展開三方會談，希望尋求俄烏戰爭的解決之道，但似乎進展有限。埃爾多安警告，遭俄軍佔領的烏克蘭札波羅熱核電站，有重演切諾爾貝利核事故的風險。
土耳其总统埃尔多安和俄总统普京在索契举行了长达几个小时的会晤，双方决定在多个领域加强合作，土耳其今后会以卢布结算俄罗斯的天然气供应。
乌克兰和俄罗斯互相指责对方对扎波罗热核电站进行了三次炮击。乌总统泽连斯基称炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。与此同时，根据土耳其斡旋达成的协议，更多运粮船只已从乌克兰港口出发。
在欧洲和美国，许多地方的大热浪告一段落，但森林大火尚在多国蔓延，给人类、给地貌带来巨大损失。
华盛顿宣布再向乌克兰提供价值约2.7亿美元的军事援助。俄乌战火持续，与此同时，在联合国和土耳其的斡旋下，俄乌同意恢复通过黑海出口乌克兰粮食。不过协议达成的隔天，敖德萨港口就遭到攻击。
土耳其總統府表示，基輔和莫斯科將於22日簽署烏克蘭糧食出口協議。聯合國秘書長古特雷斯正為此趕往土耳其首都伊斯坦布爾。
美國表示，俄羅斯計劃使用吞併克里米亞的方式來併吞更多的烏克蘭領土。這個同時，俄羅斯總統普丁已與伊朗和土耳其的領袖見面，尋求他們的支持。
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