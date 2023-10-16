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土耳其横跨欧亚两洲，国土包括西亚的安纳托利亚半岛、以及巴尔干半岛的东色雷斯地区，扼黑海出入口之要冲。人口将近8000万，国土面积78万平方公里。
安纳托利亚半岛是人类最早定居的地区之一。现代土耳其则是在一战后脱胎于奥斯曼帝国，凯末尔力推世俗化改革。二战结束后，土耳其逐渐向多党民主制过渡，但是期间发生过多次军事政变。近年来，土耳其的政局又出现了许多不稳定的动向，与欧盟的关系也一波三折。在难民危机中，与叙利亚、伊拉克两个主要难民输出国家接壤的土耳其也扮演了重要角色。
哈马斯对以色列发动恐怖袭击，中东局势再度趋于紧张之后，美国、欧盟和中国均表示愿意提供帮助，以制止暴力的进一步升级。那么，中东地区的其他国家又能在这场危机中发挥什么作用呢？
糕点师Mehmet Seckin家住伊斯坦布尔的东岸，工作地点却在西岸。横跨博斯普鲁斯海峡的欧亚大桥太绕、太堵，于是Mehmet决定游泳通勤。每天在欧洲和亚洲之间游个来回，既节约了时间，又锻炼了身体。
夏季酷热过后，洪水接踵而至。希腊、土耳其和保加利亚遭遇暴雨袭击，已造成至少七人死亡。
俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安在索契的会晤，未能给国际社会期待的黑海粮食协议重启带来好消息。普京再次要求西方先满足他的条件。
俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安周一在俄罗斯黑海度假胜地索契举行会晤。埃尔多安希望能说服普京重启对乌克兰粮食出口至关重要的黑海粮食运输协议。
本周访问瑞典的美国众议院外交委员会主席麦考尔表示，中俄组成的联盟为自由世界带来很大的挑战。此外他还提到，预计瑞典能在今年10月加入北约。
欧洲曾经长期不重视黑海战略。而在俄乌战争爆发后，黑海的战略价值凸显。在那里，多股不同势力存在着利益冲突。
克里姆林宫周二警告说，在未获得俄罗斯安全保障的情况下，从乌克兰的黑海港口运输粮食将带来风险，因基辅也使用该水域进行军事活动。与此同时，据媒体报道，中国是此前"黑海谷物倡议"下最大的进口国。
如果不续签，目前的黑海粮食协议将于7月18日失效。土耳其总统埃尔多安表示，俄罗斯已同意延长黑海粮食协议，但克里姆林宫尚未就此事发表任何声明。
土耳其一直想得到美制F-16新型战机，在华盛顿表态支持安卡拉推进军备现代化之后，埃尔多安同意瑞典加入北约。
美国智库大西洋理事会的一项研究显示，自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，中国等一些国家加强了与俄罗斯的贸易，但其幅度远远小于印度、土耳其、希腊等国。此外，有迹象表明，中国在与俄罗斯的经济交往中保持了一定的克制。
埃尔多安在掌权20年后，再度获得新一届5年任期。在此次土耳其总统决选中，在德国的土耳其选民大多数将选票投给埃尔多安。
土耳其總統埃爾多安在本屆競爭激烈的選舉中再度勝選，將開啟他的第21年任期，這對土耳其和其他國家來說意味著什麼？
土耳其14日举行总统及国会大选，六个反对党组成了统一战线推出总统候选人，希望与现任总统埃尔多安抗衡。然而统计显示双方得票率均未过半，土国总统大选将进入第2轮“决赛”。
土耳其正面对数十年来最严重的通货膨胀，这也是5月14日土耳其总统和议会选举的一个主要议题。在土耳其最大城市、经济中心伊斯坦布尔，企业和民众都感受到了物价飞涨的严重影响。
随着既定全球秩序的转变，德国马歇尔基金会敦促欧盟和美国，重新考虑与跨大西洋联盟之外“摇摆国家”的关系，在合作时表现出灵活性，避免迫使地缘政治伙伴做出“非此即彼”的抉择。
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