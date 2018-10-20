 土耳其: 沙特记者分尸前已被勒毙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2018

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时政风云

土耳其: 沙特记者分尸前已被勒毙

土耳其媒体报导，沙特检察官不但没分享新讯息，反而一再探询土耳其掌握的证据跟资讯。他们强调，沙特检察官并不想要卡舒吉案有新的进展，而是只想着如何保全沙特王储的清白。

Istanbul, Türkei: Ermittlungen zu Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M Yildrim)

沙特首席检察官穆吉出访土耳其三天，但土耳其官方在他离开后强调，讨论后此案没有新的进展，但土耳其展现了愿意协助还原真相的诚意。

(德国之声中文网) 伊斯坦堡首席检察官菲丹 (Irfan Fidan) 週三 (10月31日) 公开称，华盛顿邮报的沙特记者卡舒吉进入沙特领事馆后，随即被勒死，接着才被分尸并弃尸。他认为这项行动为预谋。

这项声明是土耳其检方首次称，卡舒吉在10月2日进到沙特领事馆去领结婚所需的文件后，就被勒死并分尸。

声明中也指出与沙特首席检察官穆吉 (Saud al-Mojeb) 讨论后，此案没有太大进展，也强调土耳其展现了协助还原真相的诚意。穆吉出访伊斯坦堡三天，并与菲丹和其他土耳其官员见面。

亲近土耳其政府的媒体Hurriyet报导，穆吉在三天之间，提供给沙地检察官的资讯都不新颖，而且在他离开伊斯坦堡时，还留有数个问题悬而未决。

报导称：「他不但没分享任何资讯，反而想知道土耳其手上握有哪些讯息跟证据。他没有想要让此案有新的进展，只想着如何保全沙特王储的清白。」

土耳其正试着引渡18名因杀害卡舒吉而被监禁在沙特的犯人，同时也逼问沙特政府，关于卡舒吉尸首的下落，以及谁下令杀了他。目前警方尚未找到卡舒吉的尸首。

Istanbul, Türkei: Ermittlungen zu Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M Yildrim)

土耳其媒体报导，沙特检察官在出访过程中，没分享太多新讯息，反而不断想了解土耳其目前掌握的证据跟资讯。

此外，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）也要求沙特政府将弃尸共犯的身分加以公开。在卡舒吉遇害后，土耳其首先称沙特派了一群杀手到伊斯坦堡，其中包含了沙特王储沙勒曼（Mohammed bin Salman）的随从，杀了卡舒吉并湮灭证据。沙特政府在国际舆论压力下，数次更改供词内容，但最后还是坦承卡舒吉并非丧命于一场领事馆内的拳斗，而是在一场预谋的杀害中遇害。

美国总统特朗普于週三 (10月31日) 强调，不觉得自己遭沙特政府背叛，但沙特政府很可能背叛了他们自己。他说：「我希望一切能圆满落幕。」

杨威廉/罗法(美联社、法新社)

 

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