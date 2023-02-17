 土耳其點頭 芬蘭將加入北約 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2023

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时政风云

土耳其點頭 芬蘭將加入北約

週四（30日），土耳其國會一致通過，批准芬蘭加入北約。不過，同樣申請加入的瑞典卻仍面臨阻礙。

30日，土耳其國會一致通過讓芬蘭加入北約。

30日，土耳其國會一致通過讓芬蘭加入北約。

（德國之聲中文網）土耳其國會週四（3月30日）批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），成為北約30個成員國之中，最後一個批准芬蘭申請的國家。待最後的手續完成，芬蘭就會成為北約第31個成員國；有官員透露，此程序最快下週就會完成。

在經過數月談判之後，本月稍早，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）已表態願意讓芬蘭加入北約。土耳其執政黨議員基里克（Akif Cagatay Kilic）在表決前說：「今晚，我們要遵守我們對芬蘭的承諾。」隨後，土國國會一致通過芬蘭加入北約申請。

北約秘書長斯托爾騰貝格（Jens Stoltenberg）對此表示歡迎，稱這將使北約「更強大、更安全」。

去年10月，芬蘭總統尼尼斯托（右）與瑞典首相克里斯特松在芬蘭會面。

去年10月，芬蘭總統尼尼斯托（右）與瑞典首相克里斯特松在芬蘭會面。

加入北約之路

芬蘭與俄羅斯接壤，兩國相鄰的邊界達1300公里。去年俄羅斯入侵烏克蘭，引起芬蘭和瑞典憂慮，擔心可能是俄國下一個侵略對象。此後，芬蘭和瑞典拋棄過去的長期政策，在軍事上不再採取「不結盟」立場，並於去年5月申請加入北約。

要加入北約，需獲全體成員國同意。現階段，由於土耳其總統埃爾多安不滿瑞典對庫爾德人的政策，持續阻擋瑞典加入北約。

上週，匈牙利國會批准了芬蘭加入北約，但針對瑞典的表決，則尚未列入國會議程。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的發言人29日呼籲瑞典應該回應外界提出的不滿，消除各方之間的不愉快。

瑞典仍「抱持希望」

上週，瑞典外交部長比爾斯特倫（Tobias Billstrom）稱，「不用說也知道」瑞典能夠在今年7月的北約峰會之前，成為北約成員。

但在30日，比爾斯特倫卻告訴瑞典通訊社，他得知了匈牙利方面的說法，不得不修改說詞：「我認為在這種情境下，用『抱持希望』一詞比較恰當。」

芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

（法新社、德新社）

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