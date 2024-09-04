土耳其高官证实该国希望加入“金砖”集团

土耳其执政党发言人9月3日证实土耳其希望加入金砖国家集团，但没有说该国已正式申请加入。金砖国家集团将于10月下旬在俄罗斯喀山举行峰会。普京提议在这次峰会期间与中国国家主席习近平举行双边会晤。

（德国之声中文网）土耳其希望加入新兴经济体金砖国家集团。

本周一，彭博社报道说，土耳其数月前已正式申请加入金砖国家集团。据法新社和路透社报道，在被问及该报道时，土耳其执政党正义与发展党发言人奥马尔·切利克 (Ömer Celik) 在安卡拉对记者表示："我们的总统明确表示，土耳其希望参加所有重要平台，包括金砖国家。"他还说，"我们在这个问题上的要求很明确。这一进程正在这一框架内进行，但目前还没有具体进展。"

切利克没有提供有关何时提出申请的详细信息。他说，一旦有结果，将立即告知情况。

金砖国家集团尚未对此做出任何评论。

金砖国家集团的创始会员国为巴西、俄罗斯、印度及中国。俄罗斯和中国在该组织中占主导地位。该组织的主要目的是制衡西方的地缘政治和经济主导地位，减少对美元作为全球储备货币的依赖。

2010年12月23日，南非正式加入金砖国家集团。2023年8月，金砖国家领导人在第十五次峰会上作出扩员决定。据中国外交部的消息，今年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚也成为金砖国家正式成员。

金砖国家添五名新成员 中国领头抗衡西方 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2023年8月23日南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤确定扩员 图像来源: Prime Ministers Office/Zuma Press/picture alliance

埃尔多安：应该"同时"发展与东方和西方的关系

一旦土耳其加入金砖国家集团，它将是第一个加入该联盟的北约国家。土耳其1952年加入北约。2005年，土耳其开始加入欧盟的谈判，但2018年，欧洲议会以"民主倒退"为由冻结了土耳其的入盟谈判。土耳其总统埃尔多安曾多次对加入欧盟的前景表示沮丧并曾表示，安卡拉可能与欧盟"分道扬镳"。最近，埃尔多安表示，土耳其应该"同时"发展与东方和西方的关系，"我们不必在欧盟和上海合作组织之间做出选择"，"相反，我们必须在双赢的基础上发展与这两个组织和其它组织的关系。"

普京：期待习近平按商定出席金砖国家峰会

金砖国家集团将于10月22日至24日在俄罗斯的鞑靼斯坦共和国首都喀山举行峰会。俄罗斯总统普京9月4日在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛与中国国家副主席韩正会面并表示，"按照商定，我们期待中国国家主席习近平出席金砖国家峰会。我建议峰会期间举行双边工作会晤。"中国驻俄罗斯大使张汉晖日前对记者表示，中俄就中国国家主席习近平访俄出席金砖国家峰会保持接触。

(路透社、法新社等）

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