土耳其铁路放弃中国，投奔德国

（德国之声中文网）据德国《明镜在线》消息，土耳其希望使用来自德国的资金和技术修建一个现代化的高速铁路网。一个由西门子领衔的财团将设计新的高铁线路，同时对旧有的铁路线路进行现代化改造，并使用最先进的铁路信号技术。按照该文的描述，这一铁路项目总耗资为350亿欧元，其中包括采购列车的费用。

大约3个月前，土耳其就这一铁路项目向德国政府提出了请求，此后，双方举行了多轮秘密谈判。报道说，在此之前，土耳其同中国的相关谈判破裂。德国政府则认为，土耳其对铁路系统进行现代化更新的大型项目，能够阻止该国经济危机的进一步加剧。

今年9月底，德国联邦经济部副部长巴莱斯（Thomas Bareiß）将前往土耳其就项目融资事宜展开谈判。安卡拉希望柏林能向参与项目的企业提供国家出口担保以及低息贷款。到目前为止，德国联邦政府还没有答应土耳其方面的请求，但承诺就经济支持进行考虑。目前，联邦经济部和西门子公司都对此守口如瓶。今年4月，土耳其国家铁路公司TCDD刚刚与西门子签署了采购10列高铁列车的合约，价值为3.4亿欧元。

土耳其货币里拉大幅贬值的同时，该国通货膨胀日益恶化，这一背景下，德国联合执政的社民党提议对土耳其进行援助。但政府内的执政伙伴党基民盟和基社盟都指出土耳其糟糕的政治环境，以及它同德国紧张的关系，认为目前经济支持土耳其并不妥当。

李鱼/文山（路透社等）