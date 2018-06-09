 土耳其铁路放弃中国，投奔德国 | 经济纵横 | DW | 09.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

土耳其铁路放弃中国，投奔德国

土耳其国内货币贬值，通货膨胀，但却正在设法用德国的资金和技术对铁路进行提速和现代化改造。而在此之前，土耳其同中国的铁路合作谈判告吹。

Hochgeschwindigkeitszug (CRCC) (picture alliance/Photoshot)

从安卡拉开往伊斯坦布尔的高铁线路由中国公司承建，2014年通车，最高时速为250公里

DW.COM

马国新政府上任后雷厉风行减国债，上次叫停新隆高铁，这次拦截东海岸铁路，承包工程的中国首当其冲。另有消息人士透露，马哈蒂尔可能在近期访华。 (05.07.2018)

中国总理李克强一连六天出访亚洲两国。在首站印尼，外界关注中方投资的一带一路高铁项目，会否因李到访而重拾进度。他随后会转赴中日韩首脑会谈，北韩核问题以外，也聚焦李克强任内首次访日会带来甚麽火花。 (07.05.2018)

30年前，德国的ICE曾是全球速度最快的高铁。但是今天它已经被其它国家的高铁甩在了后面。中国的高铁制造商也都非常注重提速。德国不打算在高铁速度方面再创纪录有其原因。 (28.04.2018)

（德国之声中文网）据德国《明镜在线》消息，土耳其希望使用来自德国的资金和技术修建一个现代化的高速铁路网。一个由西门子领衔的财团将设计新的高铁线路，同时对旧有的铁路线路进行现代化改造，并使用最先进的铁路信号技术。按照该文的描述，这一铁路项目总耗资为350亿欧元，其中包括采购列车的费用。

大约3个月前，土耳其就这一铁路项目向德国政府提出了请求，此后，双方举行了多轮秘密谈判。报道说，在此之前，土耳其同中国的相关谈判破裂。德国政府则认为，土耳其对铁路系统进行现代化更新的大型项目，能够阻止该国经济危机的进一步加剧。

今年9月底，德国联邦经济部副部长巴莱斯（Thomas Bareiß）将前往土耳其就项目融资事宜展开谈判。安卡拉希望柏林能向参与项目的企业提供国家出口担保以及低息贷款。到目前为止，德国联邦政府还没有答应土耳其方面的请求，但承诺就经济支持进行考虑。目前，联邦经济部和西门子公司都对此守口如瓶。今年4月，土耳其国家铁路公司TCDD刚刚与西门子签署了采购10列高铁列车的合约，价值为3.4亿欧元。

土耳其货币里拉大幅贬值的同时，该国通货膨胀日益恶化，这一背景下，德国联合执政的社民党提议对土耳其进行援助。但政府内的执政伙伴党基民盟和基社盟都指出土耳其糟糕的政治环境，以及它同德国紧张的关系，认为目前经济支持土耳其并不妥当。

 

李鱼/文山（路透社等）

相关内容

Deutsche Bahn ICE 4

客座评论：亲历中德铁路 今昔对比惊人 09.06.2018

二十年前，德国波恩大学经济学博士沈凌从中国来到德国坐火车时，感触颇深。二十年后，再次坐上德国火车的他惊讶依旧，但是两次的原因不同。

Inter City Express ICE Zug Deutsche Bahn

德国高铁为何速度上不来 28.04.2018

30年前，德国的ICE曾是全球速度最快的高铁。但是今天它已经被其它国家的高铁甩在了后面。中国的高铁制造商也都非常注重提速。德国不打算在高铁速度方面再创纪录有其原因。

Malaysia Mahathir Mohamad in Kuala Lumpur

马来西亚叫停新隆高铁 中国白忙了？ 29.05.2018

马来西亚总理马哈蒂尔表示，政府考虑取消建造通往新加坡的新隆高铁计划，以减轻国家债务。有报道称，此前中国已经在招标过程中被“内定”中标。

广告
USA Waldbrände in Kalifornien (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Bicek)

气候变迁显后果 多国森林起大火

2017、2018年，欧洲、加拿大、美国都发生严重的森林大火。炎热干旱与森林大火会成为新常态吗？ 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 