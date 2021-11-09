土耳其跟在白俄罗斯的难民有何牵连？  

（德国之声中文网）他们的数量成千上万，来自伊拉克或叙利亚、来自索马里或阿富汗。目前，他们正试图从白俄罗斯越过波兰边境进入欧盟；波兰士兵和边防人员想尽一切办法阻止他们入境。白俄罗斯统治者卢卡申科尤其要为波兰与白俄边境紧张局势的升级负责。华沙政府和其它欧盟国家指责卢卡申科蓄意以有望进入欧盟作为诱饵，将大批难民送至边境，借机报复欧盟新近对该国的制裁。

从伊斯坦布尔飞抵明斯克

然而，土耳其等第三国扮演的角色也已引起关注。原因是：安卡拉政府迄未阻止飞往白俄罗斯首都的航班。每天都有数个航班从伊斯坦布尔机场直飞明斯克——乘客中不乏难民。布鲁塞尔和柏林担心，土耳其总统埃尔多安正利用寻求避难者作为政治施压手段。欧洲人民党（EPP）欧洲议会党团主席韦伯（Manfred Weber）表示，若埃尔多安试图“通过飞往白俄罗斯的移民航班勒索欧盟”，则欧盟必须对之作出明确无误的回应。

难民成政治玩物

对安卡拉的不信任源于这一事实：2020 年 3 月发生过类似情况：在土耳其总统埃尔多安宣布将“打开大门”之后，成千上万难民涌向与希腊接壤的边境，并同希腊边警发生冲突。为控制局势，希腊边警动用了催泪瓦斯和高压水枪。埃尔多安试图借此加大对布鲁塞尔的压力，以迫使欧盟支付在与土耳其的难民协议中所承诺但据称未兑现的资金。

白俄罗斯红十字会工作人员向难民分发食品

与总统同姓的伊斯坦布尔土耳其-德国大学 (TAU) 的移民专家穆拉特·埃尔多安 (Murat Erdogan) 指出，“此后，布鲁塞尔便和土耳其达成了一项新协议。“ 新近，欧洲国家元首和政府首脑又表示有兴趣与土耳其重新签署难民协议， 由此，至2024 年，土耳其有望获得获得35 亿欧元资金。 这位移民问题专家强调，“布鲁塞尔和安卡拉之间的金融合作已然扩大”，而这可能会对其他国家产生模仿效应。

安卡拉否认

土耳其外交部一官员向德国之声保证，绝无坊间所称的从土耳其飞往白俄罗斯的“商定”难民航班。他还表示，土耳其承诺在移民问题上同欧盟机构合作。土耳其航空公司也发表声明，否认有意载运移民至白俄罗斯。

比利时列日大学（University of Liège）环境、移民、政策研究中心（HUGO Observatory）专家亚夫坎（ Basak Yavcan ）将波兰和白俄罗斯边境发生的人道主义悲剧归咎于欧洲移民政策，而非安卡拉。他指出，白俄罗斯和土耳其是“在民主和人权问题上与布鲁塞尔意见不一致的国家。然而，欧盟与这两个国家谈判达成重新接纳协议，以改善自己的边境保护。” 他确信，此种依赖关系只会强化这两个国家的立场。

埃尔多安要求欧盟提供更多难民资金

接收能力饱和？

几乎没有任何其他国家比土耳其接收了更多的难民——仅叙利亚难民就有约 400 万。塔利班在阿富汗重掌政权引发了另一场难民潮。根据官方信息，尽管土耳其东部边境采取了大规模保护措施，但仍已有约 3万名阿富汗人入境。土耳其当局已多次强调，该国对移民和难民的接收能力早已饱和。以此观之，难民进一步前往白俄罗斯等其他国家，至少不会使安卡拉政府不快。

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