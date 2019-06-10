 土耳其购置俄罗斯导弹系统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2019

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时政风云

土耳其购置俄罗斯导弹系统

尽管招致美国和北约的强烈批评，土耳其仍然实施了购买俄罗斯S-400防空导弹系统的计划。土耳其总统埃尔多安表示，这一反导系统很快就将交付。

Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (Getty Images/AFP/N. Kolesnikova)

（德国之声中文网）土耳其总统埃尔多安在正义与发展党的一次活动上宣布，俄罗斯7月就将向土耳其交付S-400反导系统。

这一决定可能引起北约盟友美国的愤怒。华盛顿先前称，安卡拉必须在7月底之前放弃购买S-400防空导弹系统，否则将把土耳其排除在F-35战斗机项目之外。

在上周五公布的一封信中，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉（Patrick Shanahan）向土耳其国防部长阿卡尔（ Hulusi Akar）说明了具体的制裁内容，其中包括要求目前在北约接受新型F-35战斗机训练的所有土耳其飞行员必须离开美国。此外，土耳其企业可能长期不能参与F-35战斗机制造。华盛顿的理由是，俄罗斯可以通过在土耳其安装的导弹系统获得新型F-35隐形战机性能数据。

埃尔多安想让特朗普改主意

土耳其对华盛顿的反应提出抗议。国防部长阿卡尔在访问阿塞拜疆时表示， 把土耳其排除在F-35计划外不符合两国的"盟友精神"。

土耳其总统埃尔多安希望能说服华盛顿不要实施制裁。他说，他将在本月底的G20峰会前和特朗普通电话，陈述自己的理由，以期恢复原状。他时强调说，土耳其不仅想购买100架战斗机，而且还是项目伙伴，土耳其军工业已向该项目投资12.5亿美元。

F-35 Kampfjet (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

美国洛克希德马丁公司制造的F-35战斗机

放弃非选项

埃尔多安同时强调，放弃购买S-400反导系统对他而言并非一个选项。他说，生意已经做成了。

华盛顿先前坚持让安卡拉购买爱国者导弹系统，而不是S-400反导系统。埃尔多安拒绝了这一要求，理由是莫斯科给的报价更有吸引力。

乐然/达扬（路透社、德新社、法新社）

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