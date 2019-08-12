土耳其说唱歌手抨击时弊 执政党: 串通恐怖分子

（德国之声中文网）那首社会批评性的说唱歌曲""#Susamam"（"我不能沉默"）显然触到了土耳其民众的神经：一个星期内，相关的音乐视频在YouTube上的点击量超过1800万，150万用户点赞。德国之声的一个专门报道上网后即产生巨大反响:德国之声采访了参与制作的说唱乐手中的4位，并将采访视频上传到社交媒体上，YouTube的德国之声频道被点击46万多次，并被成千上万次转发。

这首15分钟长的歌曲制作工程浩大：18名说唱手参加了这个合作项目，相关视频正好于周四至周五的午夜时分上网。视频描绘了土耳其的一幅黯淡图像：谋杀女性、破坏环境、虐待动物、裙带经济、警察暴力--当今土耳其国内的问题几乎没有不在这个音乐视频中被数落到的。

参加制作的双人说唱乐手"Tahribad-i Isyan"在接受德国之声采访时强调，"在这个困难的时代，许多艺术家关心此类议题。但是，虽然我们的权利受到巨大限制，迄今却无人敢于发声。这首歌使我们终于能够发出一个信息，反对不公正"。

说唱乐手：社会也应改变

视频的制作者们认为，不仅是艺术家，而且整个社会也应打破沉默：该项目的倡议者--说唱手Şanışer在歌曲的一段中对土耳其听众唱到："你没发出你的声音，如此，你是咎由自取！"

双人说唱乐手Tahribad-i Isyan也持这一看法。他们表示，他们的目标是，用他们的歌争取到更多的人："我们的孩子应能在一个更美好的世界长大。我们希望带着我们的这一信息提高青少年们的意识。我们要动员大家，一旦看到不公，就立即发声。"

对土耳其的政治和社会状况作了无情清算的这首"#Susamam"歌未使用任何党派政治信息；没有一句歌词的内容与政府或土耳其总统埃尔多安有任何直接联系。

官媒挞伐

尽管如此，土耳其官媒仍猛烈攻击该音乐视频，并指控说唱手们与恐怖组织合作。亲政府的《新晨报》（Yeni Safak）称该视频是左翼极端团伙和遭禁的库尔德工人党和居伦运动--土耳其将这两个组织定义为恐怖主义组织--的"合作产品"。此外，参与制作的艺术家们被视为刑事犯罪分子。

德国之声的报道也受到批评。《新晨报》写道："该视频在德国之声和BBC等国际媒体的协助下得以传播"。在相关音乐视频问世后，BBC也很快采访了若干说唱手。

正义与发展党（AKP）的支持者们在推特上启动反击。在主题标签"Sustunuz"（你们沉默过）下，伊斯兰保守主义网民们指出，这些说唱乐手们没有发声反对过2016年的政变企图或频繁发生的库尔德工人党恐怖主义袭击行为。正义与发展党副主席哈姆扎·达（Hamza Dag）推文道："艺术不应被滥用来从事挑衅和政治操控。"

不惧土耳其司法

"#Susamam"之所以是一个令人惊讶的现象，也是因为，这18名说唱手做了土耳其社会中只有少数人敢做的事情：尽管存在着受到刑事追究的高风险，仍无情抨击国内政治和社会恶况。

由于这个音乐视频，不能排除说唱手们自己受到土耳其司法追究的可能性。该视频有可能被定性为"恐怖主义宣传"或"对恐怖主义组织提供支持"，从而使当事人被刑拘。虽然存在着这样的危险，说唱乐手们依旧毫无怯意。其中一人对德国之声说，"我们将继续走我们的路。我们不怕。"另一人说："社会站在我们这一边，人民支持我们。因此，我们不惧调查。"他表示，沉默了这么久，那才是一个错误。