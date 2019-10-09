土耳其该担心美国的长臂制裁吗？

（德国之声中文网）美国对叙利亚以及中东的政策处于混乱状态，即便本周早些时间特朗普没有在Twitter上贴出一堆推文，人们也能对此有清晰感受。几天前，特朗普宣布从叙利亚北部撤出美军，这实际上是给土耳其总统埃尔多安释放了信号，允许土耳其对叙利亚北部的库尔德武装进行军事打击。而库尔德军事武装是美国打击消灭恐怖组织伊斯兰国的亲密盟友。

美国国会和五角大楼纷纷表示强烈不满，面对巨大的压力，特朗普警告安卡拉政府，如果土耳其做出"任何有违于我们认为是人道的事"，那么这个国家将"遭受大规模的经济毁灭"。

这一在白宫新闻发布会上的声明已经是特朗普周日发表的推文的温和版，周日他在Twitter上扬言要"彻底摧毁消灭"土耳其经济。

在制裁其它国家的时候，特朗普往往不会事先告知或者先进行一番严肃的谈判，他的方式手法越来越相似：高喊、威胁、惩罚。然后他脸色再陡然一变，突然显得很有风度地邀请对方参加一对一的谈判，朝鲜和欧盟都经历过这些。所以土耳其总统埃尔多安大概也不会真地对特朗普的表态感到困惑。

紧张关系

虽然特朗普的推文发表之后，土耳其货币里拉跌至8月以来最低点，但是埃尔多安防止土耳其经济因近期双边关系崩溃而遭受巨大负面影响的能力还是有目共睹的。今年土耳其向俄罗斯购买导弹防御系统以及绕过美国对伊朗的制裁设立特别结算机制，但埃尔多安最终都平稳落地，逃脱了美国的惩罚。

去年土耳其释放了之前已经被关押了两年多的美籍牧师安德鲁·布伦森（Andrew Brunson）。美国政府因布伦森被土耳其逮捕拘押一事对土耳其的司法及内政部长采取了制裁。埃尔多安以其人之道，还治其人之身，同样也对美国两位高官实施了制裁。他还说："那些觉得自己可以通过很可笑的制裁让土耳其做出让步的人，从来就不了解这个国家或者这个民族。"

万能的美元

目前，美国总共对31个国家和政治团体实施了近10000件单项制裁。制裁对特朗普政府而言格外具有吸引力，因为制裁比口头警告更尖锐，但又比军事行动要温和。

美国金融系统在全球经济中的核心地位以及美元作为全球主要储备货币的地位决定了，美国在"货币战争"中占尽先机。即便一家企业同美国之间没有贸易往来，但是它使用的银行一定和美国有关联。因此，如果一个公司同被美国制裁措施锁定的国家发生业务往来，那么这家公司基本上也就失去了财务支持。

土耳其里拉一直走不出颓势

另外，由于美元被用于石油、天然气等大宗国际贸易结算，美元在世界外汇储备中占比超过60%。也正是因此，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)可以对任何以美元完成的交易进行管理，因为毕竟美元最终都要通过美国银行系统进行清算。所以每笔美元交易都可以追溯到相对应的外国账户或者个人，都可以被冻结。

正如美国前财长约翰·康纳利（John Connally）1971年所言，"美元是我们的货币，但是是你的麻烦"。

埃尔多安的选项

如果美国真的对土耳其实施制裁且执行制裁，那么土耳其经济也的确有可能遭到重创。

但是从另一个角度来看，如果一个国家的核心利益受到威胁时，制裁也很难奏效，因为这个国家的政府抵抗力量会翻倍。

美国财政部新近也曾做出过表示，即便制裁的数量增加了，但是成功的标准不取决于数量，而是对现实政策目标的影响。目前特朗普在针对土耳其展开的货币战取得的成就正是让安卡拉和莫斯科以及德黑兰之间的关系走得更近。