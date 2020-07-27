土耳其议会立法"整顿"社媒

（德国之声中文网）土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）上任18年来，大幅度加强了对报纸和电视台的控制。而反对党政治家、活动人士和政府批评人士采取的对付办法是利用社交网络建立一个替代的公众社会。在Twitter、Facebook或YouTube等社交平台上，活动人士揭露弊端，反对派政治家组织动员其支持者，一些小型媒体则利用这些平台发表批评政府文章。

现在，埃尔多安决定进一步扩大对社交媒体的影响力和控制力。在过去几年中，安卡拉一再加强对互联网内容的监控。周三（7月29日），土耳其议会批准了媒体法修改案。这项引起争议的新媒体法要求拥有超过100万用户的社交平台必须在土耳其开设分支机构。

如果Twitter等社交平台拒绝在土耳其境内开设代表处，土耳其法院甚至可以限制其95%的宽带。此外，"可疑内容"将会受到100万至1000万里拉的罚款。

"辱上"是导火索

土耳其政府表示，该法的主要目的是阻止人格权在社交网络和平台上受到侵犯。引发此次立法倡议的原因是因为总统的女儿埃斯拉·埃尔多安（Esra Erdogan）及其担任财政部长的丈夫贝拉特·阿尔拜拉克（Berat Albayrak）在Twitter上公布了他们第四个孩子的出生后，遭到许多用户的侮辱。

这令这位土耳其总统怒不可遏，因此公布了管制措施。埃尔多安在向全国发表讲话时说："为什么我们反对YouTube、Twitter、Netflix和其它社交媒体，现在你们应该理解了吧？因为我们想制止这种不道德的行为。因为我们是一个道德高尚、价值观崇高的国家的子孙"。

人格权只是借口？

IT专家认为，土耳其的新法律侵犯了言论自由和新闻自由。非政府组织"替代知识倡议"主席卡伊尔(Faruk Cayir)说："该法不是为了阻止侮辱和侵犯人格权利，而是为了更容易在社交媒体上监视公民。"受影响的平台都是土耳其人最喜欢的新闻来源。卡伊尔说，政府现在想阻止在这些平台上传播消息。互联网专家们认为，新法律的出台也是为了能够产生一种促使人们进行自我审查的威慑作用。

土耳其政府代表反驳这种批评，宣称在德国等民主国家中也有类似的立法。埃尔多安称该法律采取的是"德国模式"。他所指的是德国的《网络执行法》（NetzDG），该法于2017年生效，旨在"改善社交媒体领域的执法"，以能立即删除那些不在言论自由含义之内的仇恨言论和其它刑事犯罪言论。

IT法专家兼言论自由协会创始人阿克代尼兹(Yaman Akdeniz)

不当比较

专家们指出，土耳其政府将其新媒体法与"德国模式"相提并论，根本不恰当。对IT法专家兼言论自由协会创始人阿克代尼兹（Yaman Akdeniz）而言，修改后的法律与"中国模式"更为相似。因为那些在土耳其未开设分支机构的平台将受到更大的限制。"现在在土耳其就已经有超过40万个网站被封锁。Twitter、YouTube和Wikipedia一度也受到审查制度的影响。在德国从未有过这种情况。"

因此，阿克代尼兹希望社交媒体提供商们坚决抵制这一"限制性立法提案"。"只有这样，言论和新闻自由在土耳其才有机会生存。"

安卡拉当局修改社交网站法律，并不令人感到惊讶。自爆发新冠危机以来，土耳其政府对社交网络的批评性评论反应尤其敏感。很多批评政府疫情措施的记者被起诉。4月初，埃尔多安在一次讲话中，甚至称新闻媒体传播比新冠病毒危害更大的"媒体病毒"。

社交媒体审查--大规模战略

5月底，土耳其总统府发布了《社交媒体使用指南》。这本长达 161页的手册

意在确保社交网络的"正确、健康和安全的使用"。在这本书中，埃尔多安总统的新闻办公室负责人阿尔通（Fahrettin Altun）建议启动集中化进程，以防止"来自全球舆论制造者的操纵性信息"的传播。

专家们指出，实际上，向民众传播假新闻而且侵犯人格权的不是新闻媒体而是土耳其政府。例如，越来越多的证据表明，土耳其政府正在雇用一支所谓的"巨魔军"，也就是雇佣一些用户在社交网站上大肆传播亲政府的言论，同时对反对派人士和批评人士进行野蛮的侮辱和攻击，以达到对他们封口的目的。但是到目前为止，该战略显然没有奏效，反对派力量继续在社交媒体上占上风。但是，新的媒体监控法可能会打破这一力量平衡。

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