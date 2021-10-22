 土耳其计划驱逐德美等十国大使 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

土耳其计划驱逐德美等十国大使

埃尔多安对北约盟友发出挑衅：包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使恐面临被驱逐出境。原因是他们联合呼吁当局释放土耳其人权活动人士卡瓦拉。这一外交风波将如何收场？

Putin empfängt Erdogan in Sotschi

埃尔多安称已下达指令到外交部

（德国之声中文网）围绕身陷囹圄的土耳其文化资助人卡瓦拉（Osman Kavala），德国和土耳其之间的关系再次面临严峻考验。周六，土耳其总统埃尔多安宣布，包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使将被视为"不受欢迎者"。他已经向土耳其外交部做出了指令，尽快宣布这一决定。通常情况下，被宣布为"不受欢迎者"的外交官将会被驱逐出境。不过埃尔多安并未提到相关的时间期限。

柏林外交部方面目前的回应是："我们已经了解到土耳其总统的相关表态和新闻报道，目前正在和另外九个国家进行密切沟通。"除了德国和美国之外，面临驻土大使被驱逐的国家还有法国、加拿大、芬兰、丹麦、荷兰、新西兰、挪威和瑞典。美国国务院一名发言人周六晚间表示，华盛顿方面正在试图从土耳其外交部那里获取准确信息。

十国大使联名声援被拘企业家

这一场外交风波来自于本周早些时候十个国家驻土耳其大使联合发布的一份声明，他们要求当局释放卡瓦拉。这名64岁的土耳其企业家、文化资助人从2017年至今一直被拘禁，尽管2019年欧洲人权法院（EGMR）已经要求土耳其将其释放，但是土当局一直将此裁决置若罔闻。

Türkei Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul

卡瓦拉资料照片

卡瓦拉被指控在2013年资助反对政府的抗议活动，以及在2016年发生的未遂政变中进行"政治和军事间谍"活动。针对他和另外50名被告的审理工作正在进行之中，预计11月底庭审会继续。卡瓦拉的支持者认为，相关指控具有政治动机。卡瓦拉在土耳其因热衷于慈善事业和资助文化项目而颇具知名度。

北约盟友关系面临挑战

围绕卡瓦拉的风波可能会给作为北约盟友的土耳其与欧盟以及美国之间的关系造成严重损伤。尤其德国和土耳其之间的关系才刚刚开始逐渐回暖，之前因为德国籍公民在土耳其被监禁，两国关系陷入冰期。上周，默克尔在结束总理任期之前的最后一次访问时，还向埃尔多安重申了德土关系的重要性。

德国自民党、基民盟和绿党的政治人物纷纷对土耳其有意驱逐大使的计划提出谴责。来自绿党的联邦议院副议长席罗特（Claudia Roth）对德新社表示，必须要"在国际上勇于反抗埃尔多安的威权政策"，她呼吁采取制裁措施，停止向土耳其出口军备。

土耳其反对党领袖奎里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）也强烈抨击埃尔多安的表态。他在推特上发文指出，埃尔多安此举并非代表土耳其的国家利益，而是意图激化矛盾，转移民众对于国内经济萧条的注意力。

（德新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

流亡大亨海外爆料 土国政坛人人自危

一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。  

埃尔多安出言不逊 法国宣布召回土耳其大使

土耳其总统埃尔多安本周六抨击法国总统马克龙，称其需要精神治疗。当晚，法国表示埃尔多安的言论“令人无法接受”，并宣布召回驻土耳其大使。  

“土耳其不是民主国家”

希腊士兵开始以强力手段阻止难民入境。雅典政府认为，邻国土耳其是造成边境危机的罪魁祸首，并警告土耳其总统埃尔多安不要将难民问题作为威胁欧盟的手段。  

相关内容

STYLELOCATIONAfghan refugees evacuated from Kabul board an Atlas Air commercial aircraft for a departure flight from Ramstein Air Base September 4, 2021 in Ramstein-Miesenbach, Germany. Ramstein is the primary evacuation hub moving qualified refugees on to more permanent locations. (Credit Image: Â© Airman Edgar Grimaldo/U.S. Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire

德国等5国倡议建立欧盟快速反应部队 22.10.2021

德国和芬兰、荷兰、葡萄牙和斯洛文尼亚4国一起发起一项新倡议，旨在建立一支欧盟快速反应部队，应对未来的军事危机。

Die Fahnen von Deutschland und den USA wehen am Gardasee in der Nähe von Riva del Garda ( Trentino / Italien ) Fahnen USA und Deutschland the Flags from Germany and the USA blow at Lake Garda in the Vicinity from Riva Del Garda Trentino Italy Flags USA and Germany

后默克尔时代 德美关系何去何从？ 17.10.2021

几十年来，美国一直都是“世界警察”。随着美国重新考虑其角色并建立新的联盟，无论德国政府组阁谈判结果如何，新一届德国政府都要做出相应调整。

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and China's President Xi Jinping shake hands after making joint statements at the Great Hall of the People in Beijing, China, November 9, 2017. REUTERS/Damir Sagolj/File Photo/File Photo/File Photo

专访：美国对华接触战略是否失败？ 22.10.2021

由傅立民、冯稼时，戴博和白丽娟等多位专家撰写的《与中国接触：中美关系五十年》日前由哥伦比亚大学出版。本书围绕着曾经在美国长期占据主导地位的对华接触政策展开思考。德国之声对本书主编石文安女士进行了专访。

广告

评论分析

China Caixin Media Herausgeberin Hu Shuli

长平观察：荒诞的媒体管制越来越紧

从市场准入负面清单，到90小时 “继续教育”，再到新闻信息稿源“白名单”，中国媒体管控频频“亮剑”。时评人长平认为，这些都是一再重复。正是一本正经的荒诞，让大家习惯了荒诞。  