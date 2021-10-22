土耳其计划驱逐德美等十国大使

（德国之声中文网）围绕身陷囹圄的土耳其文化资助人卡瓦拉（Osman Kavala），德国和土耳其之间的关系再次面临严峻考验。周六，土耳其总统埃尔多安宣布，包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使将被视为"不受欢迎者"。他已经向土耳其外交部做出了指令，尽快宣布这一决定。通常情况下，被宣布为"不受欢迎者"的外交官将会被驱逐出境。不过埃尔多安并未提到相关的时间期限。

柏林外交部方面目前的回应是："我们已经了解到土耳其总统的相关表态和新闻报道，目前正在和另外九个国家进行密切沟通。"除了德国和美国之外，面临驻土大使被驱逐的国家还有法国、加拿大、芬兰、丹麦、荷兰、新西兰、挪威和瑞典。美国国务院一名发言人周六晚间表示，华盛顿方面正在试图从土耳其外交部那里获取准确信息。

十国大使联名声援被拘企业家

这一场外交风波来自于本周早些时候十个国家驻土耳其大使联合发布的一份声明，他们要求当局释放卡瓦拉。这名64岁的土耳其企业家、文化资助人从2017年至今一直被拘禁，尽管2019年欧洲人权法院（EGMR）已经要求土耳其将其释放，但是土当局一直将此裁决置若罔闻。

卡瓦拉资料照片

卡瓦拉被指控在2013年资助反对政府的抗议活动，以及在2016年发生的未遂政变中进行"政治和军事间谍"活动。针对他和另外50名被告的审理工作正在进行之中，预计11月底庭审会继续。卡瓦拉的支持者认为，相关指控具有政治动机。卡瓦拉在土耳其因热衷于慈善事业和资助文化项目而颇具知名度。

北约盟友关系面临挑战

围绕卡瓦拉的风波可能会给作为北约盟友的土耳其与欧盟以及美国之间的关系造成严重损伤。尤其德国和土耳其之间的关系才刚刚开始逐渐回暖，之前因为德国籍公民在土耳其被监禁，两国关系陷入冰期。上周，默克尔在结束总理任期之前的最后一次访问时，还向埃尔多安重申了德土关系的重要性。

德国自民党、基民盟和绿党的政治人物纷纷对土耳其有意驱逐大使的计划提出谴责。来自绿党的联邦议院副议长席罗特（Claudia Roth）对德新社表示，必须要"在国际上勇于反抗埃尔多安的威权政策"，她呼吁采取制裁措施，停止向土耳其出口军备。

土耳其反对党领袖奎里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）也强烈抨击埃尔多安的表态。他在推特上发文指出，埃尔多安此举并非代表土耳其的国家利益，而是意图激化矛盾，转移民众对于国内经济萧条的注意力。

（德新社）

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