 土耳其：被安全当局窥探和施暴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

土耳其：被安全当局窥探和施暴

在土耳其，警察和官员对平民百姓施暴的行为屡见不鲜。土耳其人权协会（İHD）今年的报告拿出了令人震惊的证据。

Symbolbild Türkei Polizei Festnahmen (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

（德国之声中文网）今年9月18日，土耳其人权协会在伊兹密尔（Izmir）的分会收到一起侵犯人权的投诉。土耳其左翼政党人民民主党青年团的发言人阿克土木（Serhat Aktumur）在迪亚巴克尔省（Diyarbakir）的一个交通路口被三个土耳其秘密警察拦下。阿克土木说，警察要和他谈话，但他拒绝了， 于是，这些人对他进行殴打，并强行将他拖入一辆车中。之后，警察把他的双眼蒙住，扔到一个树林边。一名警察对他说，如果我们在这里再看到你，会给你脑袋一枪。

这样的事件并不罕见。土耳其人权协会今年的报告中记录了220起投诉。有10人表示，他们受到官员监视或威胁，然后在没有正式命令的情况下又被释放。72人称，除了被捕外，他们还受到监视和威胁。四人指出，他们在监狱里被秘密警察窥探。29人表示，他们在社交媒体上受到威胁。

在土耳其人权协会的报告中，最令人震惊的是，土耳其第三大政党、亲库尔德的反对党人民民主党（HDP)的成员越来越多受到威胁和迫害，比如人民民主党青年团发言人阿克土木所经历的事件。

Türkei | Pressekonferenz des türkischen Menschenrechtsverein (IHD) (IHD)

土耳其人权协会主席图尔克多安（左）

土耳其人权协会主席图尔克多安（Öztürk Türkdoğan）向德国之声表示，阿克土木还被威胁要求他撤回遭绑架的证词。“一个政党的主席团成员被威胁，这说明情况真的很糟糕。”而有许多人也和阿克土木一样，在向土耳其人权协会投诉后被作案人威胁要求其撤诉。

图尔克多安表示，希望通过他们的工作，促使土耳其议会、内政部、司法机构履行自己的责任，终止目前糟糕的状况。该组织已向内政部和其下属的刑事追踪监督委员会以及议会人权委员会呈交了报告，并呼吁其进行调查，认定作案人，将之绳之以法。土耳其人权协会还呼吁司法部、法官和检察官委员会担负起自己的责任，不要对警察的绑架及窥探行为听之任之。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德语媒体：埃尔多安缘何不再提新疆的“种族灭绝”

新疆维吾尔民众的人权状况引起国际社会的广泛关注，而数年前谴责中国在新疆实行“种族灭绝”的土耳其现在却同北京越走越近。  

土耳其议会立法"整顿"社媒

土耳其国内，社交媒体曾一度成为规避国家审查制度的一种方式，但该国总统决定通过一项新法律强化控制社交平台。  

埃尔多安出言不逊 法国宣布召回土耳其大使

土耳其总统埃尔多安本周六抨击法国总统马克龙，称其需要精神治疗。当晚，法国表示埃尔多安的言论“令人无法接受”，并宣布召回驻土耳其大使。  

相关内容

USA Mike Pompeo

美国警察对记者施暴 蓬佩奥承诺调查 11.06.2020

反种族主义的抗议活动期间，美国警方采取的行动引发诸多争议。其中一些外国记者也遭到了警方的暴力对待。美国国务卿蓬佩奥发出信号称，会对相关事件展开调查。

Peking Erdogan bei Xi Jinping

德语媒体：埃尔多安缘何不再提新疆的“种族灭绝” 24.09.2020

新疆维吾尔民众的人权状况引起国际社会的广泛关注，而数年前谴责中国在新疆实行“种族灭绝”的土耳其现在却同北京越走越近。

Türkei Gericht ebnet Weg zur Umwandlung der Hagia Sophia

欧盟杠上土耳其 双边分歧扩大 14.07.2020

从土耳其的人权状况到圣索菲亚大教堂从博物馆改建成清真寺等几个问题都导致欧盟与土耳其之间的紧张关系升级。欧盟外长博雷尔这次威胁要对土耳其采取实际行动，

广告

媒体看中国

Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

墙外文摘：中国能找到“不攻台”的借口吗？

有评论指出，中共并不想因攻打台湾⽽使军⼒受损，因此台湾⼈抵御的决⼼及美国介入的意愿，使得中共长期以来只能装腔作势。  