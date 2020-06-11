土耳其：被安全当局窥探和施暴

（德国之声中文网）今年9月18日，土耳其人权协会在伊兹密尔（Izmir）的分会收到一起侵犯人权的投诉。土耳其左翼政党人民民主党青年团的发言人阿克土木（Serhat Aktumur）在迪亚巴克尔省（Diyarbakir）的一个交通路口被三个土耳其秘密警察拦下。阿克土木说，警察要和他谈话，但他拒绝了， 于是，这些人对他进行殴打，并强行将他拖入一辆车中。之后，警察把他的双眼蒙住，扔到一个树林边。一名警察对他说，如果我们在这里再看到你，会给你脑袋一枪。



这样的事件并不罕见。土耳其人权协会今年的报告中记录了220起投诉。有10人表示，他们受到官员监视或威胁，然后在没有正式命令的情况下又被释放。72人称，除了被捕外，他们还受到监视和威胁。四人指出，他们在监狱里被秘密警察窥探。29人表示，他们在社交媒体上受到威胁。



在土耳其人权协会的报告中，最令人震惊的是，土耳其第三大政党、亲库尔德的反对党人民民主党（HDP)的成员越来越多受到威胁和迫害，比如人民民主党青年团发言人阿克土木所经历的事件。

土耳其人权协会主席图尔克多安（Öztürk Türkdoğan）向德国之声表示，阿克土木还被威胁要求他撤回遭绑架的证词。“一个政党的主席团成员被威胁，这说明情况真的很糟糕。”而有许多人也和阿克土木一样，在向土耳其人权协会投诉后被作案人威胁要求其撤诉。

图尔克多安表示，希望通过他们的工作，促使土耳其议会、内政部、司法机构履行自己的责任，终止目前糟糕的状况。该组织已向内政部和其下属的刑事追踪监督委员会以及议会人权委员会呈交了报告，并呼吁其进行调查，认定作案人，将之绳之以法。土耳其人权协会还呼吁司法部、法官和检察官委员会担负起自己的责任，不要对警察的绑架及窥探行为听之任之。

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