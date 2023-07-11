土耳其获得美国战机后同意瑞典加入北约

（德国之声中文网）用瑞典入盟作为要挟砝码的土耳其周一晚间（7月10日）突然180度大转弯，该国总统埃尔多安称同意瑞典加入北约，将把该事件的表决事宜交送议会。

当日，美国与土耳其两国防长通了电话，五角大楼表示，华盛顿会支持安卡拉推动军事现代化进程。根据这项表态，美国同意向土耳其出售40架新型F-16战机，以及提供土耳其空军现有美式军备的全套维护设备。

拜登总统周一晚上说，"为加强欧洲与大西洋地区的防御和威慑力，我已做好准备，同埃尔多安总统以及土耳其进行合作。"

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美国政府的决定在国内政界不是没有争议。美国参议院外交关系委员会主席梅内德斯（Bob Menendez）一直以来反对华府改善同土耳其的关系，称安卡拉的人权记录以及同希腊的关系上均存在重大问题，而以否决瑞典加入北约作为杠杆进行要挟，更是造成极坏的影响。民主党籍的梅内德斯称，他将继续对向土耳其军售持"保留态度"。

埃尔多安总统周一赴维尔纽斯参加新一轮北约峰会前表示，同意瑞典加入北约与购买美制F-16战机之间互不牵连。一般猜测，埃尔多安将借参加北约峰会之机同拜登总统进行双边会晤，进一步澄清购买战机事宜。

而就在周一早些时候，埃尔多安在伊斯坦布尔说，土耳其可以同意瑞典加入北约，但前提是，欧盟必须重启土耳其入盟程序。他称这项"交易"建议将会在周二、周三举行的北约峰会上正式提出。他说，期待欧盟扫清土耳其入盟道路上的障碍，而只有这样，土耳其也会铺平瑞典加入北约的道路。

(法新社、美联社等)

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