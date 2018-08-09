土耳其美国交恶  苦的是经济

（德国之声中文网）对土耳其总统埃尔多安来说，一场经济战业已打响。他再提阴谋论，呼吁该国民众团结一致。埃尔多安认为西方造成了里拉暴跌。他说："谁觉得通过经济操纵就会迫使我们屈服，那就是太不了解我们了。"他呼吁民众将手里的欧元、美元和黄金换成里拉。"我们将会成为这场经济战的赢家"。

土耳其外交部也斗志昂扬并且发出威胁，该国将采取对应措施。该机构指出："美国应知道，企图用这样的制裁和施压手段不会成功。反而会危及到'盟友关系'……土耳其始终主张通过外交、对话和相互理解的方式去解决问题。"

被关押的美国公民

激发这场矛盾的导火线是在土耳其被判入狱的美国牧师布伦森（Andrew Brunson）以及其他被关押在土耳其的美国人。布伦森被指从事间谍和与恐怖活动。美国一直认为这个案件没有可靠的证据支持，要求土方释放布伦森。双方争执未果后，特朗普下令对土耳其加倍征收钢铝关税，致使土耳其里拉贬值，兑美元汇率一度下跌了20%。

在此之前，华盛顿已宣布制裁土耳其司法和内政部长。冻结他们在美国财产，并规定美国公民不得与他们有生意上的往来。埃尔多安随即宣布回应措施，也对美国部长实施制裁，不过这很大程度上仅具有象征意义。

与此同时，一些土耳其政治人物在美国提高关税后进行斡旋，希望通过谈判解决问题。土耳其贸易部长佩克简（Ruhsar Pekcan）说："我们恳请特朗普重返谈判桌，争端可以并且应该透过对话与合作来解决。"

土耳其财政部长阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)提出的一系列提振经济计划未能起到安抚投资者的作用。分析人士批评这份经济计划细节过于模糊。阿尔巴伊拉克表示，该国政府将全力支持"独立货币政策"。这与他之前的言论相悖：就在今年春季，这位埃尔多安的女婿宣布，政府要对央行货币政策增大影响力。

里拉陷入危机既有政治原因，也有经济原因。经济促进机构"德国联邦贸易与投资署"（GTAI）土耳其代表巴勒格鲁（Necip Bagoglu）认为投资者失去信心。他说，人人都知道这个国家只有一个人说了算--埃尔多安。多年来他已经明确表明了自己的经济政策。他拒绝加息应对通货膨胀，这种做法违背经济规律。

埃尔多安女婿是外行

专家也认为，关键职位的人选也有问题。土耳其专家皮克利（Wolf Piccoli）批评指出，比起专业知识，埃尔多安更注重忠诚度。埃尔多安的女婿--财长阿尔巴伊拉克并非是金融专家。

文木/任琛 (法新社，德新社，路透社)