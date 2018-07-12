土耳其结束实施紧急状态法

（德国之声中文网）2016年7月发生的政变流产后不久，埃尔多安总统即宣布实施紧急状态法，此后并曾7次下令各延长3个月。政府已在准备制订新的反恐法规。一份新的反恐法正在拟定中。一俟出台，该法暂定3年有效。

据德新社看到的草案，该法规定了被指与"恐怖主义"组织有染的法官、安全力量成员或部委工作人员的开除条件。如同实施紧急状态一样，将吊销所有有恐怖主义嫌疑而被开除的国家工作人员的护照。

国家机构的权力保持不变

根据该法草案，省长们将至少保留紧急状态法赋予的各种大权的一部分，其中包括，阻止涉嫌"危害公共秩序或安全"者进入特定地方；继续限制集会自由；可对嫌疑人士实行警察拘押48小时至12天，--这比紧急状态法实施前更长。

新瓶旧酒？

对政府持批评立场的媒体在先就发出警告称，安卡拉当局是要假手新规定使紧急状态在另一名字下长期化。针对计划中的反恐法规，大赦国际认为，在紧急状态下实施的大量措施在紧急状态终止后仍将继续存在。这个人权组织抨击说，过去两年里，紧急状态被用来调整政府权力、钳制批评声音、限制基本人权，其中包括任意逮捕、长期关闭公民社会团体和传媒机构、滥用拘押权。

在国际上受到严厉批评的紧急状态下，集会或新闻自由等基本人权在土耳其国内遭到限制，埃尔多安可以凭籍总统令执政。在紧急状态终止后，这一点也不会有大的改变。一个多月前，随着埃尔多安竞选连任成功，土耳其进入全新的总统制政体，国家元首拥有全部行政权。在新体制下，埃尔多安同时是国家元首和政府首脑，可以下达具法律效用的政令，而无需借助紧急状态才能赋予的特别权限，也不需要议会的批准。

被捕、被开除、被关闭

过去两年下达的众多紧急政令指向据称是流亡美国的教士居伦（Fethullah Gülen）的支持者。居伦被埃尔多安认定要为政变企图负责。据官方提供的数字，从2016年夏季以来，有8万多人被捕，其中有记者、维权人士、反对派政治家。媒体和私人教育机构被关闭，市长被换人。此外，埃尔多安还通过政令开除了13万多名国家工作人员，其中有大批法官和检察官。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）