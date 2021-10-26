土耳其经济搞“中国模式”能行吗？

（德国之声中文网）土耳其经济数年来受到大幅通货膨胀的困扰。能源、住房和食品价格贵得离谱，民众怨声载道。尤其令民众不满的是，埃尔多安政府完全不采取抑制措施。

就在11月中，央行还在总统指令下降息一个百分点。在通货膨胀的情况下降息是很例外的做法。通常情况下央行会提息以应对通货膨胀。结果不出意料，里拉应声再跌。如今一美元可兑换14里拉，比一个月前多了50%。通货膨胀率也攀升到21%。

但埃尔多安仍无意改弦更张。他呼吁国民耐心，承诺其货币政策会带来长期的积极效果，推动投资、工业生产和出口。土耳其媒体报道，埃尔多安在他领导的正义与发展党（AKP）一次主席团会议上说，现行的经济和货币政策很接近“中国模式”。

总统埃尔多安认为可以学习中国的做法

较低的汇率确实能压低本国出口产品价格使之更有竞争力。中国在很长时间内一再被指责通过人为压低汇率为出口创造优势。但区别在于，人民币不是可自由兑换的货币，中国央行对它的汇率区间有硬性规定。

在埃尔多安看来，土耳其和中国还有更多共同点。比如，两国在新冠疫情之年2020年经济都还有增长，此外两国都因低廉的工资和生产成本被外国投资者看好。尽管如此，不少专家和反对党政治家认为埃尔多安比照中国的说法很不靠谱。

“不能跟中国比”

土耳其金融服务企业Eko Faktory的董事图恩卡（Arda Tunca）指出，土耳其不能拿中国作样板，因为土耳其不具备中国的人口和经济体量。“中国有世界上最多的人口，其巨大的制造业产能对全球都具有吸引力”。

通货膨胀让经济和民生蒙受损失

此外与土耳其不同的是，中国没有忽视培养有素质的专业人才。经济学家图恩卡质疑土耳其是否有足够的专业人才来实现生产制造的创新，而不是依靠来自叙利亚和阿富汗的廉价劳动力。他认为：“要实现工业化，土耳其需要有长期的提升生产力的经济政策，而不是在汇率和利息上做手脚。”

伊斯坦布尔大学的经济学家比尔达（Murat Birdal）补充说，土耳其不应该走中国模式，因为那是一个只能由威权政府执行的模式。他强调，中国经济发展并没有让所有阶层的民众获益。

曾几何时，埃尔多安对自己政绩成功提出的理由之一，就是让所有民众都从本世纪第一个十年的经济增长中获益。连经济落后的东部安纳托利亚地区省份的居民也从蛋糕中分得了一些。

然而眼下，恰恰是低收入的土耳其人，包括埃尔多安的许多选民，备受高通货膨胀之苦。而总统埃尔多安对央行的施压，可能让通胀趋势雪上加霜。

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