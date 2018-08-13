土耳其经济崩盘 美国拒绝

(德国之声中文网) 美国认为土耳其经济崩盘的程度已经超出了制裁可能造成的冲击，拒绝为其负责。

先前，美国为了要促使土耳其释放其牧师，对土耳其的司法部长与内政部长发动经济制裁。

「经济不是从我们八月制裁两位部长之后开始变差。」美国国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)说:「经济学家们都会同意，土耳其的现况已经超出美国的政策或机制所能影响的范围。」

在記者会上，诺尔特协同白宫发言人桑德斯(Sarah Sander)再次呼吁土耳其释放美国牧师布伦森 (Andrew Craig Brunson)。他涉嫌从事间谍和与恐怖活动，到现在还被软禁在土耳其的家中。

桑德斯说，特朗普为不能顺利释放布伦森、其他美国公民与外交人员感到挫折。

杯葛iPhone

周二(8/14)，土耳其总统埃尔多安呼吁民众抵制美国制造的电子产品﹕「除了美国产的iPhone，我们还有三星可以选。」埃尔多安第一个提到这个与苹果竞争的韩国品牌，然后补充国内品牌﹕「我们也有自己的Venus跟Vestel。」

讽刺的是，不管是三星还是土耳其自有品牌Venus与Vestel的手机，其作业系统都是美国公司谷歌所开发的Android。

但还是有些民众把埃尔多安的话听到了心坎哩，在推特等社交平台张贴自己把全新iPhone砸个粉碎的视频。

美国白宫发言人桑德斯说，她没有要对埃尔多安抵制iPhone的言论发表任何政策上的回应。但是她说，国安顾问约翰博尔顿(John Bolton)周一已经在白宫与土耳其代表会谈，表达美方关切。

土耳其里拉像自由落体般，直线往下贬值

被关押的美国公民

激发两国矛盾的导火线，是在土耳其被判入狱的美国牧师布伦森（Andrew Brunson）以及其他被关押在土耳其的美国人。布伦森被指从事间谍和与恐怖活动。

美国一直认为这个案件没有可靠的证据支持，要求释放布伦森。

双方争执未果后，华盛顿于8月1日宣布制裁土耳其司法和内政部长。冻结他们在美国财产，并规定美国公民不得与他们有生意上的往来。埃尔多安随即宣布回应措施，也对美国部长实施制裁，不过这很大程度上仅具有象征意义。

8月10日，鉴于土耳其里拉贬值，特朗普宣布对土耳其征收的钢铝关税提高一倍，分别变成50%与20%。此消息又再度重创土耳其里拉。

一些土耳其政治人物在美国提高关税后进行斡旋，希望通过谈判解决问题。

罗法/李芊(德新社、法新社)