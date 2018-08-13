 土耳其经济崩盘 美国拒绝负责 | 经济纵横 | DW | 15.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

土耳其经济崩盘 美国拒绝负责

土耳其里拉大爹大跌民心惶惶，总统埃尔多安把责任归咎给美国，还呼吁大众共同抵制美国制造的科技产品iPhone。

Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede via Facetime aus Marmais (Screenshot/CNN Turk/Reuters)

埃尔多安七月时利用iPhone的通话软体Facetime，针对政变未遂发表讲话

(德国之声中文网) 美国认为土耳其经济崩盘的程度已经超出了制裁可能造成的冲击，拒绝为其负责。

先前，美国为了要促使土耳其释放其牧师，对土耳其的司法部长与内政部长发动经济制裁。

「经济不是从我们八月制裁两位部长之后开始变差。」美国国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)说:「经济学家们都会同意，土耳其的现况已经超出美国的政策或机制所能影响的范围。」

在記者会上，诺尔特协同白宫发言人桑德斯(Sarah Sander)再次呼吁土耳其释放美国牧师布伦森 (Andrew Craig Brunson)。他涉嫌从事间谍和与恐怖活动，到现在还被软禁在土耳其的家中。

桑德斯说，特朗普为不能顺利释放布伦森、其他美国公民与外交人员感到挫折。

杯葛iPhone

周二(8/14)，土耳其总统埃尔多安呼吁民众抵制美国制造的电子产品﹕「除了美国产的iPhone，我们还有三星可以选。」埃尔多安第一个提到这个与苹果竞争的韩国品牌，然后补充国内品牌﹕「我们也有自己的Venus跟Vestel。」

讽刺的是，不管是三星还是土耳其自有品牌Venus与Vestel的手机，其作业系统都是美国公司谷歌所开发的Android。

但还是有些民众把埃尔多安的话听到了心坎哩，在推特等社交平台张贴自己把全新iPhone砸个粉碎的视频。

美国白宫发言人桑德斯说，她没有要对埃尔多安抵制iPhone的言论发表任何政策上的回应。但是她说，国安顾问约翰博尔顿(John Bolton)周一已经在白宫与土耳其代表会谈，表达美方关切。

Infografik Wechselkurs Lira Dollar TR

土耳其里拉像自由落体般，直线往下贬值

被关押的美国公民

激发两国矛盾的导火线，是在土耳其被判入狱的美国牧师布伦森（Andrew Brunson）以及其他被关押在土耳其的美国人。布伦森被指从事间谍和与恐怖活动。

美国一直认为这个案件没有可靠的证据支持，要求释放布伦森。

双方争执未果后，华盛顿于8月1日宣布制裁土耳其司法和内政部长。冻结他们在美国财产，并规定美国公民不得与他们有生意上的往来。埃尔多安随即宣布回应措施，也对美国部长实施制裁，不过这很大程度上仅具有象征意义。

8月10日，鉴于土耳其里拉贬值，特朗普宣布对土耳其征收的钢铝关税提高一倍，分别变成50%与20%。此消息又再度重创土耳其里拉。

一些土耳其政治人物在美国提高关税后进行斡旋，希望通过谈判解决问题。

罗法/李芊(德新社、法新社)

DW.COM

土耳其美国交恶  拖累经济

先威胁、再抱怨、最终发出恳求。和美国你来我往的对攻中，埃尔多安显然选错了对象。对土耳其经济来说，这是个沉重的一击。 (11.08.2018)  

评论：土耳其危机会威胁欧洲经济？

对曾经的经济改革家埃尔多安，投资者失去了信心。德国之声记者Henrik Böhme认为，博斯普鲁斯海边的危机可能让埃尔多安丢掉总统宝座, 但也会伤及欧洲经济。 (14.08.2018)  

相关内容

Türkische Zentralbank

土耳其央行许诺金融稳定 13.08.2018

土耳其里拉近期大幅贬值，该国央行则在努力平息市场上的不安情绪。土耳其各商业银行将获得央行提供的流动性。外汇存款市场的中介功能也将恢复，各期限债券的里拉存款准备金率也有所下调。

Türkei Wechselstube in Istanbul

评论：土耳其危机会威胁欧洲经济？ 14.08.2018

对曾经的经济改革家埃尔多安，投资者失去了信心。德国之声记者Henrik Böhme认为，博斯普鲁斯海边的危机可能让埃尔多安丢掉总统宝座, 但也会伤及欧洲经济。

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira

土耳其美国交恶  拖累经济 11.08.2018

先威胁、再抱怨、最终发出恳求。和美国你来我往的对攻中，埃尔多安显然选错了对象。对土耳其经济来说，这是个沉重的一击。

Kolombien, Bogota: Abriss Chirajara Brücke (picture-alliance/C. Contreras)

大桥坍塌并非罕见

桥梁是特殊的建筑，它集工程、美学和环境为一体，同时它的破坏力也令人惊骇。设计上的错误，维护的马虎，都会带来巨大的生命损失。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 