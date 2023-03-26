土耳其称疑似 "伊斯兰国 "首领在叙利亚被击毙

（德国之声中文网）土耳其总统埃尔多安周日（4月30日）表示，“伊斯兰国”（IS）组织的疑似首领库拉希 （Abu Hussein al-Qurashi）已在叙利亚被击毙。

埃尔多安在接受采访时说：“作为土耳其国家情报组织（MIT）昨天在叙利亚行动的一部分，此人已被消灭。”他说，库拉希已经被土耳其情报机构追捕了“很长时间”。

埃尔多安强调说：“我们将不带任何歧视地继续与恐怖组织进行斗争。”

据法新社报道，这次行动发生在阿夫林西北部的一个小镇金迪雷斯，土耳其情报和安全部队在那里锁定了一个被用作伊斯兰学校的废弃农场。

前任首领库拉希（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）在叙利亚南部的一次行动中丧生之后，“伊斯兰国”于 2022 年 11 月任命了这位继任者库拉希（Abu Hussein al-Qurashi）。

“伊斯兰国”（IS）组织的疑似首领库拉希 （Abu Hussein al-Qurashi）在受地震摧残的叙利亚城市金迪雷斯（ Dschindires）被击毙

“伊斯兰国”的兴起和衰落

2014 年，在当时的首领巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的领导下，“伊斯兰国”控制了伊拉克和叙利亚的大片地区，宣布建立“伊斯兰哈里发国”。

然而，在美国支持的伊拉克和叙利亚军队以及俄罗斯、伊朗和各种民兵支持的叙利亚军队发起的抗击战役之后，该组织最终被赶出了这片领土。巴格达迪于 2019 年在美国主导的一次行动中丧生。

尽管失去了大部分土地，“伊斯兰国”仍在叙利亚和其他地方发动袭击。4月16 日，疑似该组织成员在叙利亚杀害了至少 41 人。目前，该组织成员仍躲藏在偏远地区，以美国为首的多国联盟以及库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）联盟仍在对其开展行动。

叙利亚北部的棋手和棋子 美军撤退 过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军出击 美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

叙利亚北部的棋手和棋子 抗击土军 YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

叙利亚北部的棋手和棋子 遭到背叛 YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

叙利亚北部的棋手和棋子 默契交易 多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

叙利亚北部的棋手和棋子 普京偷笑？ 俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军盟友 土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

叙利亚北部的棋手和棋子 死灰复燃? 恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。 作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack



（法新社、路透社）

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