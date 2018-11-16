土耳其：特朗普已同意遣返葛兰

（德国之声中文网）伊斯兰神职人员费特胡拉·葛兰（Fetullah Gülen）一向被看作是土耳其总统埃尔多安的不共戴天之敌。土耳其当局已多次向美国方面提出遣返葛兰的要求。但迄今为止，美国拒绝了土耳其的这一要求，这也使得美土这两个北约成员国的关系每况愈下。不过土耳其方面目前宣称，美国的立场已经有所改变。至少土耳其外长查武什奥卢（Mevlüt Cavusoglu）是这样认为的。

查武什奥卢是在卡塔尔举行的多哈论坛期间做出上述表述的。他表示："在阿根廷G20峰会期间，特朗普对埃尔多安说，美国正在就遣返葛兰和其他人进行准备工作。"

近20万人涉嫌支持葛兰遭逮捕

埃尔多安指控葛兰是2016年土耳其未遂政变的策划者。政变以失败告终后，已有数千人被控属于葛兰运动而遭逮捕，更多的人被解除公职。埃尔多安发起的针对所谓葛兰支持者的清洗行动中，也有很多学者、人权活跃分子以及记者遭到整肃。

据十一月中旬发布的官方统计，迄今为止已有21万8千人遭逮捕。其中一半人已被判刑，其他的人则仍被拘押。大约14万人被解除公职。

目前，政府发起的打击葛兰运动的行动仍在进行中。上周五土耳其官方通讯社报道称，检察机构刚刚对219名中下级军官发出了逮捕令。他们被控涉嫌参与葛兰运动。

达扬 / 文木 (路透社、美联社)