土耳其有意在德国境内开办土耳其学校

（德国之声中文网）德国联邦政府和土耳其官方正在就一项有关允许在德国境内开办土耳其学校的协议进行协商。据《南德意志报》报道，德国外交部表示，相关协议也将为德国在土耳其境内的德国学校提供法律框架。德国在土耳其包括安卡拉、伊斯坦布尔和伊兹密尔在内的三座城市分别开设了一家德国学校。土耳其现在想效法德国，同样在德国的三座城市开设土耳其学校。目前被考虑到的城市为柏林、科隆和法兰克福，因为在这三座城市生活的土耳其族裔居民比例都比较高。

根据2018年的统计数据，在德国境内生活的土耳其族裔人口数量超过270万。其中柏林又是相较于其它城市土耳其族裔人口数量最多的城市，总数约为20万人。

德方参与协商的不仅是联邦政府，同时也包括各联邦州负责教育的主管机构。这一协商从去年夏天就已经开始进行。据《南德意志报》报道，一年前，土耳其官方曾一度关闭了位于伊兹密尔的德国学校。当时土耳其教育部解释说，当地的德国学校的开办缺少法律基础。

德国外交部表示，希望与土耳其协商並达成协定，以此为位于安卡拉、伊斯坦布尔以及伊兹密尔的德国学校提供法律基础。目前尚不清楚，双方的协商什么时候可以结束。有消息称，德国各联邦州目前正在审议协议草案。

依照目前的法律，任何国家都不能以官方的身份在德国独立办学，办学主体只能是私人联合会。德国境内的土耳其学校只能是私立学校的性质，学校虽然可以自主选择教材，雇佣教员，但是教学内容必须同德国公立学校价值观相一致。这样的学校需要国家的办学许可，同时必须遵守所在联邦州与教育相关的法律。

洪沙/杨威廉 (德新社, 南德意志日报)