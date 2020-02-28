 土耳其“放行” 希腊全力阻止难民入欧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2020

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时政风云

土耳其“放行” 希腊全力阻止难民入欧

希腊官员称已阻拦近1万人从土耳其进入欧盟，土耳其方面则称已有7万多人穿越边境。欧盟的边境控制机构已提升边境警戒级别。

Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

大批难民聚集在土耳其帕扎库勒（Pazarkule）要求进入希腊

（德国之声中文网）希腊的一名政府官员周日（3月1日）表示，从周六到周日早上，希腊阻止了近一万"非法"移民从从土耳其进入欧洲。

土耳其周五宣布将不再阻止难民进入欧洲后，周六已有约13000名聚集在土耳其和希腊的边境上。希腊国防部副部长史蒂芬尼斯（Alkiviadis Stefanis）向希腊电视台Skai表示："从周六早上6点到周日上午六点，我们在埃夫罗斯 （Evros）地区阻止了9972名非法入境者。"

与此同时，土耳其则表示超过76000移民已成功越境进入希腊。土耳其内政部长索伊卢（Suleyman Soylu）周日在推特上表示："已有76358名移民从艾迪尼省（Edirne）离开我国。"

至少220名移民抵达莱斯沃斯

周六晚间至周日凌晨，确实有移民成功越境进入希腊。德国之声在希腊的记者从当地发来报道称："220名难民登录希腊莱斯沃斯岛（Lesbos），已被带到当地的一个营地中。"路透社的消息显示，24小时之内，有超过500人从土耳其进入希腊。

Grenze Türkei Griechenland Flüchtlinge (picture-alliance/AP Photo/M. Varaklas)

抵达莱斯沃斯的移民

一位在边境的男子向德国之声记者表示："我们从新闻中听说边境开放了。现在我们才知道这只是一场政治游戏。"

同样和土耳其拥有共同边境的保加利亚表示，目前尚未有非法移民入境。

提升警戒级别

欧盟边境和海岸警卫局（Frontex）周日表示，预计将有数以万计的移民试图进入欧盟，因此他们升高了土耳其边境的警戒级别，并表示正在安排支持希腊。该边境控制机构的发言人在向法新社发出的声明中表示："我们已经将所有和土耳其的边境警戒级别提升为高级。"这名发言人补充说："我们收到希腊希望得到额外支持的要求。我们已经采取措施向希腊提供技术支持和增派警力。"

安静/任琛 (法新社, 路透社, 德新社)

 

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