土耳其或掌握沙特记者遇害相关影像资料

（德国之声中文网）美国一家媒体对该事件的详细"爆料"进一步坐实了沙特政府同该案脱不开干系。《华盛顿邮报》报道，据称有相关音像资料证实一周半前失踪的记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔总领馆被杀害。

卡舒吉曾为《华盛顿邮报》供过稿。该报引述了土耳其和美国警方人士的消息。据称土耳其方面目前存有顾虑公开这些影像资料，因为这样一来，土耳其对外国驻土设施的严密监控也就不言自明。

不清楚的是，美国方面是否接触到这些资料、接触程度有多深。报道称，土耳其政府向美国政府代表做出保证，称就掌握的资料看，"谋杀"毫无悬念。报道还写道，音像资料显示沙特安全人员逮捕、杀害卡舒吉以及分肢的过程。

卡舒吉现年59岁，今年10月2日进入到沙特住伊斯坦布尔总领馆，办理同其土耳其籍女友结婚的手续。从那以后，他就一直未再出现。沙特方面不承认在总领馆杀害了卡舒吉，迄今驳斥对其的谴责，但答应就该事件做出澄清。

卡舒吉一年前因担心沙特政府对其施加政治迫害而流亡到美国。他为《华盛顿邮报》等媒体供过稿。卡舒吉虽然对沙特王储的改革总体上持支持态度，但批评他的执政风格日益专横。

"共同调查"

不过，目前从利雅得和安卡拉传出的信号同《华盛顿邮报》的报道则极不吻合。两国官方宣布就卡舒吉一案进行共同调查。土耳其总统府发言人对官方的阿纳多卢通讯社表示，已设立联合工作小组对该案的方方面面核实与澄清。

遇害沙特记者今年9月底在伦敦参加活动

与此同时，土耳其政府驳回了特朗普总统声称的"美国配合土耳其警方调查"一说。阿纳多卢通讯社援引外交圈消息报道，"美国为此任命了一名调查员，是不实的消息。"特朗普周四对福克斯电视台说，美国很想知道发生了什么事情，"我们在那里有同土方合作的调查人员，实话说，我们也同沙特合作。"

制裁威胁

美国参议院外交政策小组主席、共和党人科克（Bob Corker）已发出制裁沙特的威胁，他说，如果沙特王室是记者失踪、甚至谋杀记者事件的背后策划者，就必须向该国政府最高层施加制裁措施，美国国会将不再允许向沙特出售军火。

不过，特朗普总统却表示，他不会同意阻止沙特在美国投资的建议。他说，这样的话，沙特阿拉伯就会在俄罗斯或者中国投资了。

李鱼/凝炼（德新社、路透社、法新社）