土耳其总统大选：第二轮投票将于两周后举行

（德国之声中文网）土耳其周日（5月14日）举行总统及国会大选，周一统计显示，不管是土国现任总统埃尔多安（Tayyip Erdogan），还是其最有力的竞争对手基里奇达罗格卢（Kemal Kilicdaroglu）均未通过50%的门槛赢得完全胜利，土耳其的总统大选将于5月28日举行第2轮决赛。

这次投票被看作是对现任总统埃尔多安的一次重大考验，选民也将从87个选区中选出600名任期5年的国会议员。

路透社引述土耳其国有媒体安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，目前埃尔多安以49.5%的得票率领先，而基里奇达罗格卢则以44.9%紧追在后。不过，该国反对派称此数据虚报、刻意冲高埃尔多安声量。

报导指，双方阵营目前各自声称领先，在土耳其「两极分化严重」的情况下，暂不宜做任何定论。

埃尔多安15日稍早对其支持者表示，土耳其海外公民的选票仍未被统计，「我们还不知道选举会否在第一轮结束」，并称他有可能赢得该国的总统选举，但若需在两周内进行第二轮投票，他将尊重国家的决定。

选前民调显示竞争非常激烈，但领导反对派六党联盟的基里奇达罗格卢略微领先，12日的两项民调甚至显示他跨过了50%的门槛。

本次选举大约有6100万土耳其公民具有投票资格

本次选举大约有6100万土耳其公民具有投票资格，包括近500万首次投票者。该国各地的投票站于当地时间早上8点开放，下午5点关闭。根据法律规定，土耳其媒体在14日晚间9点前禁止报导各地的开票情形。

埃尔多安周日稍早在伊斯坦布尔于斯库达区的一所小学投完票之后表示，在晚上的计票结束后，希望投票结果「对我们国家的未来、对土耳其的民主是好的」。上一次埃尔多安在2018年第一轮总统选举中以52.6%的选票获胜。目前的民意调查显示，其支持率徘徊在44-45%左右。

另一方面，基里奇达罗格卢在投完票之后向媒体表示，他将致力于恢复民主。他说：「你会看到，上天保佑，这个国家的春天会到来。」

这位反对派竞争者是共和人民党（CHP）的主席，该党由现代土耳其的创始人阿塔图克（Mustafa Kemal Ataturk）建立。基里奇达罗格卢说，他和其代表的六党联盟计划「实现人民对民主的渴望」，如果在选举中获胜，将在外交政策问题上「转向西方」。

总统候选人之一的基里奇达罗格卢表示将致力于恢复民主

有哪些总统候选人？

目前的总统、现年69岁的埃尔多安是右翼政党正义与发展党（AKP）的创始人和领导人，他在1994年至1998年期间担任伊斯坦布尔市长，随后升至国家的最高职位。 2003年至2014年间他曾担任总理，接着在2014年8月赢得土耳其首次总统直选成为总统。

埃尔多安上任后迅速着手扩大总统的权力，2017年，他利用全民公投将一系列修正案写入宪法，使总统办公室拥有更多控制权。他的批评者称，埃尔多安使土耳其从长期以来的提倡摆脱宗教的世俗主义转向宗教保守主义。

为了与之抗衡，土耳其政坛中的六个反对党组成了统一战线，以推翻埃尔多安这位领导人。其中，基里奇达罗格卢成了六党反对派联盟推出的总统候选人。 74岁的基里奇达罗格卢自2007年以来一直是共和人民党主席，他与反对派联盟希望尽可能多地撤销埃尔多安以往修改的宪法条文。

还有两位政治家正在竞选总统，但其中一位因斯（Muharrem Ince）在5月11日临时退出竞选，这或许能为反对派候选人基里奇达罗格卢增加一些胜算。最后一位候选人是奥甘（Sinan Ogan），但其赢得总统选举的机会可能是最渺茫的，他获得一个小型极端民族主义政党联盟的支持。

通胀肆虐下的土耳其迎来大选

地震区如何看待本次选举

土耳其正处于经济崩溃之中，其货币土耳其里拉暴跌至历史最低点，同时通货膨胀猖獗。今年2月，埃尔多安政府对大地震的处理方式也引起了批评，损害了他的连任前景。

当时的地震撼动土耳其南部和叙利亚北部的大片地区，根据官方数据，仅在土耳其就有5万多人丧生。不过，许多人在震灾后三个月仍然没有被安置住处，而许多地区也尚未恢复水电等基本民生供应。

不过，DW发现两个位于「地震区」的城市对周日的选举却有着截然不同的看法。土耳其东南部城市卡赫拉曼马拉什（Kahramanmaras）位于2月地震的震中，该地区被认为是正义与发展党的大本营，因此他们在此次大选中对于埃尔多安的支持度不太可能因为地震而减弱。

而在靠近叙利亚边境的城市哈塔伊，情况似乎有所不同。当地许多人对政府提出批评，他们认为其他城市在地震后获得的援助更多，至今哈塔伊不少居民仍然缺乏干净的用水、衣物和卫生用品。

多数德国人希望埃尔多安下台

一项调查显示，三分之二的德国人乐于看到埃尔多安在执政20年后被淘汰下台。由市场调查机构YouGov进行的全国性研究问道： 「这个星期天，土耳其将举行总统选举。你希望现任总统埃尔多安连任还是被淘汰？」大约70%的受访者认为埃尔多安应该下台，而10%认为他应该连任，另有20%的人表示不知道或没有给出答案。

德国有大约150万具有投票资格的土耳其选民，虽然埃尔多安和正义与发展党的支持者经常在德国引起争议，但这位土耳其领导人在德国确实拥有强大的支持基础。

民主的「最后机会」

德国联邦议院外交事务委员会主席罗斯（Michael Roth）指出，选举可能是土耳其反对派在经历20年后以民主方式将埃尔多安的正义与发展党赶下台的「最后机会」。

罗斯告诉媒体「德国编辑部网络」，尽管总统和议会选举可能是自由的，但它们可能不是公平的，因为埃尔多安及其支持者正在加紧对媒体、选举委员会和司法机构的控制。罗斯也指出，与此同时俄罗斯似乎正试图通过虚假的信息宣传来诋毁土耳其反对派。

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。