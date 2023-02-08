土耳其强震伤亡惨重 专家：受难者生还机会越来越渺茫

（德国之声中文网）土耳其大地震造成的伤亡人数还在攀升，当地和叙利亚的死亡人数加起来已经上升超过15000人，还有数万人受伤及数千栋建筑倒塌。

对于被瓦砾压住的伤患，专家表示，在这样的情况下，他们最多只能支撑一周或以上，这取决于他们的受伤、被压住以及他们能否呼吸得到空气、获得水等情况，还有天气问题。生还的机会，都在随着时间流逝而减少。

「通常，在第五到第七天后，就很难找到幸存者了，大多数搜救队会考虑在那之后停止搜救。」美国麻省总医院急急救和灾难医学专家李（Jarone Lee）医师表示。在7天以后能幸存下来的人还是有，只是情况非常罕见。

推特争议

据路透社报导，Netblocks互联网观察站表示，社交媒体推特（Twitter）周三（8日）在土耳其受到使用限制，而能够实施类似措施的为土耳其政府。

使用推特的土耳其反对派人士、学者及非政府组织抗议，在震区通讯已经困难的情况下使用社媒进行联系还受到使用限制。

推特执行长马斯克（Elon Musk）同日发推文表示，推特已经收到土耳其政府的通知，说他们将「很快」开放土耳其可以全面使用推特的权限。

土耳其伊斯坦堡证交所暂停交易

在百年强震爆发后，除了受灾区进入为期三个月的紧急状态以外，土耳其股市暴跌，引发2次熔断，随后伊斯坦堡证交所周三（8日）宣布暂停交易至2月15日，这是24年来首见。在此之前，土耳其已经遭受高通膨影响。

土耳其地震后人民从倒塌医院中获救

各国驰援土叙

土耳其东南部在当地时间週一（2月6日）清晨接连发生两次剧烈的地震，也波及到叙利亚北部，地震学家表示，两次地震间隔时间仅约10分钟。

欧盟已动员搜救队帮助土耳其，其哥白尼卫星系统（Copernicus satellite system）也启动提供紧急影像服务，准备藉人道主义救援计画协助叙利亚。

中国救援队7日上午派出救援队赴土耳其重灾区，台湾则于6日出动第一批搜救队协助救援土耳其。

美國的救難小組也已抵達土耳其展開搜索工作。俄罗斯救难人员已飞往土耳其及叙利亚，部署在叙利亚当地的俄军已派出300人救援。

据土耳其灾害与应变管理署（AFAD）称，7.4级地震的震中位于靠近叙利亚边境的卡赫拉曼马拉什省（Kahramanmaras）。此后不久，在加济安泰普省（Gaziantep）又测得了6.6级地震。

在一次的更新评估中，德国波茨坦地学研究中心给出的震级是7.8和6.7。根据官方报告，以色列也能感受到地震的晃动。

目前还不清楚地这场天灾对当地造成的损害全貌，土耳其内政部长索伊卢（Süleyman Soylu）告诉媒体，该国东南部的省份受影响最大。地震造成该地区许多建筑物倒塌，目前正在召集来自全国各地的救援队前往支援，索伊卢也透过媒体呼吁国际社会协助。



地震后的马拉蒂亚市

土耳其总统埃尔多安在推特上写道：「我们希望我们能一起在最短的时间内，以最少的损失度过这场灾难」。土耳其军方建立了一条空中走廊，使搜救队能够尽快到达灾区。土耳其国防部长阿卡尔（Hulusi Akar）表示：「我们调动了飞机，将医疗队、搜救队及其车辆送往地震区。」

据阿拉伯叙利亚通讯社（SANA)报道，不少叙利亚城市的建筑物也倒塌了。照片显示，救援队用担架将人们抬走。阿拉伯叙利亚通讯社引用国家地震中心负责人Raed Ahmed写道，这是叙利亚自1995年以来最强烈的一次地震。

德国政府已承诺向当地人民提供支持，外交部长贝尔博克在推特上表示：「我们将迅速与我们的合作伙伴开展援助。」

土耳其位于世界上最活跃的地震区之一，在那里，非洲大陆和欧亚大陆这两个最大的大陆板块相互接壤。 1999年，在土耳其西北部发生的7.4级地震中，有超过17000人丧生。

（综合报导）

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