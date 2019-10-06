土耳其开始对叙利亚发动攻势

（德国之声中文网）土耳其总统埃尔多安周三宣布，对叙利亚东北部的库尔德武装组织"人民保护部队"（YPG）发动军事攻势。YPG的一名发言人表示，土耳其战机已经开始空袭。

埃尔多安表示，发动攻势的目标是在目前库尔德人控制的区域建议一个“安全区”。

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此前，土耳其外长查武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）已经表示，该国决心清除其边境的叙利亚武装分子，以确保其国家安全。安卡拉将YPG看作是恐怖组织。而美国白宫也透露，安卡拉将很快向叙利亚北部发动攻势。

白宫新闻秘书周日说，经过长期的筹划，土耳其将很快启动军事行动，在叙利亚北部建立一个"安全区"。美军将不会支持这一行动，也不会卷入其中。

查武什奥卢说，"自从叙利亚危机爆发以来，我们支持其领土完整，现在我们将继续如此。"他在推特发文说，"我们将为叙利亚的和平和稳定作出贡献。"

美军开始从叙利亚撤军

库尔德领导的一支部队和一名战争监测员周一透露，叙利亚北部的美军已开始从与土耳其接壤的地区撤出。

叙利亚民主力量（SDF）在一份声明中说，"美军从与土耳其接壤的边境地区撤走了"。

"叙利亚人权观察"的战争监测员证实，美军已从拉斯艾因和塔尔阿比亚德的主要阵地撤离。

SDF：美军未能兑现承诺

库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）周一说，美军未能兑现其承诺，就从叙利亚东北地区撤离，这对他们反对"伊斯兰国"的战争将产生"巨大的负面影响"。

控制了这一带大部分地区的叙利亚民主力量在一份声明中说，"美军未能履行承诺，便从叙利亚-土耳其边境撤军。此时，土耳其正在准备入侵叙利亚的北部和东部。"

张平/王凡/李鱼（路透社，法新社）