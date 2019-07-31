土耳其并非避风港 维吾尔人担忧被遣返

在土耳其遣返中心被关押的一名维吾尔男子担心自己会被遣返到塔吉克斯坦，继而被送到中国。活动人士怀疑，塔吉克斯坦在北京的授意下开辟一条通道，遣返维吾尔人。
（德国之声中文网）一名被关押在伊斯坦布尔附近遣返中心两个多月的中国穆斯林难民告诉法新社，他担心自己会被遣返回中国。
土耳其是唯一一个公开批评中国当局新疆打压政策的穆斯林国家，并为成千上万的维吾尔难民提供庇护。
2009年，埃尔多安曾指责中国政府对维吾尔人实施"种族灭绝政策"。不过近年来，尽管据称有大约一百万维吾尔及其他突厥血统的穆斯林遭到中国当局关押，但埃尔多安却基本保持缄默。
伊斯坦布尔科奇大学从事土耳其亚洲关系研究专家阿尔泰 · 阿提里（Altay Atli）认为，土耳其会在此问题上采取审慎立场。他说，土耳其政府会尊重中国主权以及打击恐怖主义的权利，但同时也会阐明立场，即并不是每一个穆斯林都是恐怖分子。事件似乎也确实这样发展。据中国官媒报道，埃尔多安访华期间表示"坚定奉行一个中国政策，中国新疆地区各民族居民在中国发展繁荣中幸福地生活是个事实，土方不允许任何人挑拨土中关系"。
最近，在一些维吾尔人被驱逐出土耳其边境的说法传出后，恐慌情绪蔓延开来，其中最引人注目的案例是在土耳其避难的一名维吾尔族妇女和她的两个孩子，被当作塔吉克斯坦公民遣返，之后他们被从塔吉克斯坦遣返回中国。
恐怖组织的金主？
最新的案件主角是一名29岁男子Aihemaiti xianmixding，他在土耳其拥有居留和工作许可，在伊斯坦布尔经营一家汽车配件厂。
法新社看到的法庭文件显示，5月30日他被抓，正在接受调查，这名男子被怀疑是一个名为"维吾尔民族运动"的地下"恐怖组织"的一个主要出资人。
周六Xianmixding接受法新社电话采访时说："我以前从来没有听说过(这个组织)"。他还说自己在中国的亲属最近被迫签署文件，要求遣返他，这名男子担心，此举是为了迫使土耳其政府同意将他驱逐出境的一个铺垫："我很担心，因为我知道中国有能力做到这一点。我听说维吾尔人从土耳其被驱逐到塔吉克斯坦，然后又从那里被遣返到中国。我担心同样的事情会发生在我身上。"
他的妻子周日表示，没有人能解释为什么他被关在遣返中心，而不是普通的监狱："他是一个非常努力勤奋工作的人。我们避开任何可能给我们带来麻烦的事情。对他来说，最重要的是确保孩子能有一个美好的未来……我担心他们会把他送到塔吉克斯坦，然后送到中国。"
Xianmixding说，自2016年逃离中国后，他在微信上一直收到对方的威胁："警察告诉我'我们会让你回来的，你就等着吧'" 。在上月的一场新闻发布会上，土耳其移民官员否认会将维吾尔人遣返到中国，不过他们也表示，被判有罪的难民可能会失去他们的居留身份。 当被问及被遣返到中国的那名女性时，官员们仅表示她是非法进入土耳其的，塔吉克斯坦大使馆称她是塔吉克公民。
维吾尔活动人士对法新社说，他们担心塔吉克斯坦在北京的授意下采取行动，为通过塔吉克斯坦将人遣返到中国提供便利。
文木 / 石涛（法新社等）