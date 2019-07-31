土耳其并非避风港 维吾尔人担忧被遣返

（德国之声中文网）一名被关押在伊斯坦布尔附近遣返中心两个多月的中国穆斯林难民告诉法新社，他担心自己会被遣返回中国。

土耳其是唯一一个公开批评中国当局新疆打压政策的穆斯林国家，并为成千上万的维吾尔难民提供庇护。

2009年，埃尔多安曾指责中国政府对维吾尔人实施"种族灭绝政策"。不过近年来，尽管据称有大约一百万维吾尔及其他突厥血统的穆斯林遭到中国当局关押，但埃尔多安却基本保持缄默。

伊斯坦布尔科奇大学从事土耳其亚洲关系研究专家阿尔泰 · 阿提里（Altay Atli）认为，土耳其会在此问题上采取审慎立场。他说，土耳其政府会尊重中国主权以及打击恐怖主义的权利，但同时也会阐明立场，即并不是每一个穆斯林都是恐怖分子。事件似乎也确实这样发展。据中国官媒报道，埃尔多安访华期间表示"坚定奉行一个中国政策，中国新疆地区各民族居民在中国发展繁荣中幸福地生活是个事实，土方不允许任何人挑拨土中关系"。

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最近，在一些维吾尔人被驱逐出土耳其边境的说法传出后，恐慌情绪蔓延开来，其中最引人注目的案例是在土耳其避难的一名维吾尔族妇女和她的两个孩子，被当作塔吉克斯坦公民遣返，之后他们被从塔吉克斯坦遣返回中国。

恐怖组织的金主？

最新的案件主角是一名29岁男子Aihemaiti xianmixding，他在土耳其拥有居留和工作许可，在伊斯坦布尔经营一家汽车配件厂。

法新社看到的法庭文件显示，5月30日他被抓，正在接受调查，这名男子被怀疑是一个名为"维吾尔民族运动"的地下"恐怖组织"的一个主要出资人。

周六Xianmixding接受法新社电话采访时说："我以前从来没有听说过(这个组织)"。他还说自己在中国的亲属最近被迫签署文件，要求遣返他，这名男子担心，此举是为了迫使土耳其政府同意将他驱逐出境的一个铺垫："我很担心，因为我知道中国有能力做到这一点。我听说维吾尔人从土耳其被驱逐到塔吉克斯坦，然后又从那里被遣返到中国。我担心同样的事情会发生在我身上。"

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



他的妻子周日表示，没有人能解释为什么他被关在遣返中心，而不是普通的监狱："他是一个非常努力勤奋工作的人。我们避开任何可能给我们带来麻烦的事情。对他来说，最重要的是确保孩子能有一个美好的未来……我担心他们会把他送到塔吉克斯坦，然后送到中国。"

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Xianmixding说，自2016年逃离中国后，他在微信上一直收到对方的威胁："警察告诉我'我们会让你回来的，你就等着吧'" 。在上月的一场新闻发布会上，土耳其移民官员否认会将维吾尔人遣返到中国，不过他们也表示，被判有罪的难民可能会失去他们的居留身份。 当被问及被遣返到中国的那名女性时，官员们仅表示她是非法进入土耳其的，塔吉克斯坦大使馆称她是塔吉克公民。

维吾尔活动人士对法新社说，他们担心塔吉克斯坦在北京的授意下采取行动，为通过塔吉克斯坦将人遣返到中国提供便利。

文木 / 石涛（法新社等）