土耳其年通胀超36% 近20年最高

（德国之声中文网）土耳其去年12月的通胀年率超过分析家预估的27%。土耳其统计局数据显示，去年12月的消费价格同比上涨36.08%，环比上涨13.58%；食品价格年涨幅达到了43.8%；交通费用涨幅53.66%。

此外，土耳其去年12月的生产价格年涨幅高达79.89%，也超过预计。生产价格通常会有所延迟地转嫁，至少是部分转嫁到消费者价格上。

伴随通胀飙升的是土耳其货币里拉的贬值。去年里拉兑美元贬值44%。导致进口商品更加昂贵。加之世界市场上原材料价格相对较高，使土耳其经济陷入困境。这也反映在高失业率等方面。

里拉贬值也部分归因于政府的政策。尽管通胀居高不下，但在总统埃尔多安的施压下，土耳其央行数月来不断降息。埃尔多安反对高利率，希望通过低利率刺激投资，并声称"高利率会导致高通胀而不是抑制通胀"。上个月，当埃尔多安宣布新的货币政策时，1美元已飙升至近18.4里拉的历史高位。此后汇率回落至1美元兑13里拉左右，但在通胀数据公布后，里拉又下跌了超过2%。

埃尔多安主宰土耳其政治已近20年

土耳其2023年中期将举行大选。埃尔多安于2002年11月上任，过去近20年里一直主宰着土耳其的政治。法新社报道称， 埃尔多安经久不衰的支持度常被归功于他的政府在2001年金融危机后领导土耳其实现了发展和繁荣。不过，目前看来，埃尔多安的连任之路将越来越困难。民意调查显示，他将在第二轮投票中输给主要对手，其执政联盟在议会的控制权也将让位给越来越受欢迎的反对党阵营。

（法新社等）

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