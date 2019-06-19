 土耳其市长重选 反对党再次取胜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2019

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时政风云

土耳其市长重选 反对党再次取胜

土耳其总统曾说:「谁拿下伊斯坦布尔，谁就赢得土耳其」。如果他的判断准确，那么他强推这场伊斯坦布尔重选反而是扼杀了自己政党的未来: 在重选当中，执政党不但再次落败，而且还输得更惨。

Türkei Rede des neuen Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu | Anhänger in Beylikdüzü (Presseabteilung von Ekrem İmamoğlu)

伊玛莫格鲁今年29岁，是在野党共和人民党(CHP)推出的候选人。

(德国之声中文网) 土耳其第一大城伊斯坦布尔举办市长重选，结果在野党候选人伊玛莫格鲁 (Ekrem Imamoglu)又和重选前一样，打败土耳其总统埃尔多安所支持的候选人比纳利·伊尔迪里姆 (Binali Yildirim)。

三月，伊斯坦布尔就举行过一次市长选举，当时由伊玛莫格鲁获得48.8%选票，胜过伊尔迪里姆的48.5%。总统埃尔多安对结果不满意，声称该选举有做票与贪污嫌疑，拒绝接受投票结果，并且定在6月23日举行重选。没想到，在重选结果当中，双方的差距进一步拉大: 在大约99%选票开出时，伊玛莫格鲁已经获得了54%的选票，伊尔迪里姆仅获得45.1%选票。

Kommunalwahlen in der Türkei | Binali Yildirim (Reuters/K. Aslan)

伊尔迪里姆在开票结果出炉后便承认落选，向赢家道贺

败选的伊尔迪里姆在开票结果出炉之后，便向对手道贺。埃尔多安也在推特上恭喜胜选者。至于获得多数票的伊玛莫格鲁在胜选之际很快地向总统埃尔多安释出善意，表示他愿意与中央合作解决伊斯坦堡布尔所需要处理的问题。同时他也向支持者说: 「这场选举不仅是一个团体或一个政党的胜利，而是整个伊斯坦堡和土耳其的胜利。」德国之声记者汉恩(Julia Hahn)表示，虽然现在反对党的支持者已经在街上四处庆祝，但是投票的最终结果仍然需要获得土耳其选举委员会的确认。

周日的选举被视作对总统埃尔多安与其政党正义与发展党 (AKP)的满意度调查。虽然执政党赢得了大多数地方政府的选举，但是却在首都安卡拉败给反对党。现在第一大城暨金融重镇－伊斯坦布尔的落败，对执政党形成莫大的压力，将来可能引发更大的效应。专家认为，执政党在伊斯坦布尔的挫败可能会引发内阁重组，甚至让原定于2023年举行的大选提前举行。

Kommunalwahlen in der Türkei | Unterstützer Ekrem Imamoglus (picture-alliance/dpa/AAM. A. Ozcan)

伊玛莫格鲁的支持者在街上庆祝

2016年土耳其曾发生过军事政变，但是失败收场。执政者埃尔多安在那之后便加强对政权的控制，严厉打击右翼团体与反对者，也限缩公民运动的空间。

罗法/夏立民 (美联社、德新社、路透社)

 

DW.COM

埃尔多安输不起？市长要重选

土耳其最高选举委员会宣布，三月底伊斯坦布尔市长选举的结果无效。该决定引起反对党强烈不满。 (07.05.2019)  

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