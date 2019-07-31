土耳其将派观察团前往新疆

（德国之声中文网）土耳其外交部长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）周二在曼谷表示，"我们希望我们的维吾尔兄弟们能够在中国屋檐下能过上和平的生活"。他还表示，土耳其将派代表团赴中国新疆维吾尔自治区，现场观察当地情况。

曼谷举行的东盟外长扩大会议期间，土耳其外长恰武什奥卢7月30日同中国外长王毅举行了会谈。会谈后恰武什奥卢对土耳其安纳多卢新闻社（Anadolu Agency）发表了上述讲话。

恰武什奥卢说，中国方面已于7月24日发出邀请，土耳其将派出来自不同机构的大约10人代表团前往新疆维吾尔自治区实地考察。

中国在新疆建立"再教育营"的做法引起国际舆论的广泛批评，中国称，建立"再教育营"是为了打击新疆的极端势力，而多数西方国家认为，"再教育营"就是监狱。新疆是信奉伊斯兰教的维吾尔民众聚居区，

土耳其是唯一一个对维吾尔人状况公开表达关注的穆斯林国家。今年三月，土耳其在联合国人权理事会对新疆局势提出措辞强硬的批评，引起中国方面强烈反弹。土耳其外交部今年二月的一份声明中称："在21世纪重新引入集中营以及中国当局对维吾尔族土耳其人的系统性同化政策是对人道的一大羞辱。"

然而，今年7月初，土耳其总统埃尔多安访问北京时，安卡拉的口径却出现了明显的变化。中国官方的新华社报道称，埃尔多安会晤中国国家主席习近平时表示："中国新疆地区各民族居民在中国发展繁荣中幸福地生活是个事实。"法新社报道说："如果埃尔多安确有上述表述，那和安卡拉过去批评北京镇压新疆的说法，实有天壤之别。" 2009年新疆发生"七·五"事件后，时任土耳其总理埃尔多安还曾以"种族屠杀"来形容中国的新疆政策。

《南华早报》七月22日援引土耳其外交圈的消息称，埃尔多安的原话本是："希望中国新疆各族人民在中国发展繁荣中幸福地生活。" 但土方翻译出错，从而出现了新华社通稿中的表态。土耳其要求中国方面予以更正，但遭到中国方面的拒绝。

不过，分析家们普遍认为，鉴于土美、土欧关系陷入僵局，埃尔多安也并不希望因新疆问题惹恼中国。七月初结束访华后，埃尔多安对土耳其报纸《每日晨报》（Daily Sabah) 表示，新疆议题遭到一些感情用事者的滥用，而没有考虑到土中关系的敏感性。他说："遗憾的是，有人在这一议题上感情用事，而不顾及土中关系的敏感性，从而损害了土耳其的利益。"埃尔多安当时还表示，土耳其正在考虑向新疆派遣考察团的问题。

新华社周二有关中土两国外长会谈的新闻稿中，没有提及双方曾谈及新疆议题以及土耳其即将向新疆派遣考察团的事宜。7月30日，中国国务院新闻发布会上，新疆自治区主席雪克来提·扎克尔表示，欢迎各国媒体、各国官员来新疆实地视察，"愿意到新疆什么地方、看哪个教培中心都行。"

雪克来提·扎克尔在谈到引起广泛争议的所谓"职业技能教育培训机构"时表示，90%以上的结业者回到社会后找到自己觉得合适、喜欢的工作，有了可观的收入。