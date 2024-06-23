土耳其对中国汽车征收额外关税 用意何在？

在土耳其，中国产汽车价格也将大幅上涨。安卡拉希望，这会促使中国汽车制造商在土耳其开设工厂。

（德国之声中文网）未来，土耳其将对所有中国产汽车征收额外关税。土耳其贸易部宣布，将对每辆汽车加征40%、最低7000美元的关税。一年前，土耳其就已对中国电动汽车征收特别关税。自7月8日起，从中国进口的汽车将征收总共最高50%的关税。

土耳其汽车行业表示忧虑。因该国国内市场不稳定，通货膨胀严重。额外关税或将进一步推高价格。

而土耳其民众的平均收入相对不高。目前的最低工资是485欧元，而年通胀率高达75.45%。据工会DISK数据，近半数雇员拿的是最低工资。

土耳其5月的通胀率高达75.45%，居民购买力缩水 图像来源: Adem Alta/AFP

欧洲车也会涨价？

汽车销售协会MASFED主席埃尔考克（Aydın Erkoc）认为，对中国产汽车征收额外关税是对自由市场的干预。迄今为止，因存在低价竞争的缘故，欧洲车商对价格较为控制。今后则可能会提价。

土耳其二手车销售平台otomerkezi.net的负责人卡拉卡斯（Ali Karakas）表示，还有另一个原因促使新车涨价，就是自7月起，依据欧盟安全驾驶法规，新车必须配备刹车辅助、疲劳驾驶警告等系统。再加上对中国汽车的额外关税，卡拉卡斯估计，新车可能涨价约45%。他希望，这可能给陷于停滞的二手车市场带来生机。他说，迄今为止，许多消费者购买中国新车，而不是二手欧洲车。

不过，汽车销售协会主席埃尔考克不那么乐观。约一年来，二手车市场销售额下降了七成。他认为，这一疲软状况至少还会持续半年。"只要通胀和银行利率不下降，汽车市场就将继续处于停滞状况。"

土耳其总统埃尔多安与该国汽车本土品牌TOGG 图像来源: Turkish Presidency/AP/picture-alliance

奇瑞宣布在土耳其建厂

中国产汽车在土耳其市场越来越受青睐。已有十个中国汽车品牌打入土耳其市场。其市场份额在10%左右。中国商务部对土耳其征收额外关税表示坚决反对，敦促立即取消歧视性措施。

一方面，土耳其希望保护本土汽车品牌如TOGG。另一方面，也希望迄今绕过土耳其的中国汽车制造商在该国投资。这似乎起到效果。

奇瑞是在土耳其最受青睐的中国品牌。奇瑞在土耳其的负责人表示，希望尽快实现在土耳其生产。

土耳其汽车行业数据服务商Cardata负责人亚尔岑（Hüsamettin Yalcin）则认为，眼见为实。"自从这一决定传出，我们就听说一些中国制造商想要在土耳其投资。但还须观望，这些宣布的消息是否会变成现实。"

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