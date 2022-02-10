土耳其威胁封闭德国之声网页

（德国之声中文网）土耳其媒体监管机构 RTÜK 2月21日在其网站上公布一项决定，给予德国之声 72 小时的时间，申请在该国发布其在线新闻产品许可证。否则 dw.com 网页在土耳其将无法登录。

德国之声将起诉

德国之声台长林堡（ Peter Limbourg ）对此提出严厉批评。他表示，"土耳其国内媒体已受全面监管，现在，当局又试图限制国际媒体。" 他指出，土方此举与节目传送方式无关，而是指向新闻内容本身，从而使有关当局能因个别的、批评性的报道而封闭整个德国之声网页，如果徳方不将它们下线的话。林堡台长明确表示，此举为新闻审查提供了可能， 德国之声将就此向土耳其法院提告。

德国之声台长林堡计划起诉土耳其媒体监管机构

为数不多的独立信息来源之一

土耳其网络民权活动人士阿克丹尼兹（ Yaman Akdeniz ） 对德新社表示，申请许可证规定意味着"对德国之声新闻独立性的严重政治干预"。

数年来，安卡拉政府强化监控媒体。美国之音（VOA）和欧洲新闻（ Euronews ）的土耳其编辑部也已被土耳其媒体监管机构要求申请许可证。

该要求基于 2019 年出台的一项法律。该法赋予了安卡拉政府控制互联网平台的更多权限。它规定，所有广播公司必须申请获得许可证，必须在土耳其有代表处。根据此法， 德国之声在土耳其设立了联络点，并自 2020 年 2 月起在土耳其新闻部注了册。

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