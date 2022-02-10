 土耳其威胁封闭德国之声网页 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

土耳其威胁封闭德国之声网页

随着土耳其媒体监管机构发出最后通牒，德国之声 (DW) 在线节目有可能在该国遭封闭。德国之声台长做出强烈反应。

Deutsche Welle Logo

（德国之声中文网）土耳其媒体监管机构 RTÜK 2月21日在其网站上公布一项决定，给予德国之声 72 小时的时间，申请在该国发布其在线新闻产品许可证。否则 dw.com 网页在土耳其将无法登录。

德国之声将起诉

德国之声台长林堡（ Peter Limbourg ）对此提出严厉批评。他表示，"土耳其国内媒体已受全面监管，现在，当局又试图限制国际媒体。" 他指出，土方此举与节目传送方式无关，而是指向新闻内容本身，从而使有关当局能因个别的、批评性的报道而封闭整个德国之声网页，如果徳方不将它们下线的话。林堡台长明确表示，此举为新闻审查提供了可能， 德国之声将就此向土耳其法院提告。

GMF2021 | Speaker | Peter Limbourg

德国之声台长林堡计划起诉土耳其媒体监管机构

为数不多的独立信息来源之一

土耳其网络民权活动人士阿克丹尼兹（ Yaman Akdeniz ） 对德新社表示，申请许可证规定意味着"对德国之声新闻独立性的严重政治干预"。

数年来，安卡拉政府强化监控媒体。美国之音（VOA）和欧洲新闻（ Euronews ）的土耳其编辑部也已被土耳其媒体监管机构要求申请许可证。

该要求基于 2019 年出台的一项法律。该法赋予了安卡拉政府控制互联网平台的更多权限。它规定，所有广播公司必须申请获得许可证，必须在土耳其有代表处。根据此法， 德国之声在土耳其设立了联络点，并自 2020 年 2 月起在土耳其新闻部注了册。

 

观看视频 01:48

俄罗斯的报复行动：关闭德国之声莫斯科分社

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

土耳其发出封杀德国之声网站威胁

土耳其传媒监管机构要求三家国际媒体立即申请播放许可，否则将被禁止。这三家媒体当中，也包括德国之声。  

德国之声驻俄办公室遭关闭始末

在一次前所未有的报复行动中，俄罗斯当局禁止德国之声在该国的广播。这是莫斯科对德国禁止俄罗斯官媒RT采取的报复，但在此之前早已有迹可循。  

相关内容

Turkey reels under highest inflation in decades Teaser: Turkey's President Erdogan can't get inflation under control. Prices are rising rapidly, people are desperate. @DW TAGS: Turkey, inflation, price hikes, economy, Recep Tayyip Erdogan DigiVN: All Eigendreh except 01:32 – 01:37: AFP photo 01:37 – 01:42: Reuters photo from: Julia Hahn Q WI INFLATION

土耳其发出封杀德国之声网站威胁 10.02.2022

土耳其传媒监管机构要求三家国际媒体立即申请播放许可，否则将被禁止。这三家媒体当中，也包括德国之声。

Deutsche Welle Global Media Forum 2017 / Monday, June 19, 2017 / Impression

德国之声抗议俄罗斯关闭本台驻莫斯科办公室 03.02.2022

俄罗斯撤销了德国之声驻该国人员的记者证，关闭DW驻莫斯科的办公室，并终止DW在该国的广播。莫斯科当局还计划采取进一步措施。这被认为是对德国监管部门此前禁播俄罗斯官媒RT的报复。德国之声明确表示，对于俄罗斯的新闻报道不会因为莫斯科的这一举动而停止。

Russland, DW-Studio in Moskau.

DW莫斯科分社遭关闭：政治人物及团体声援 04.02.2022

在俄罗斯当局关闭德国之声莫斯科分社后，德国的政治人物和机构为德国之声进行辩护，并呼吁肖尔茨在莫斯科必须对此提出关切。

广告

媒体看中国

Russische und chinesische Flagge auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

德语媒体: 乌克兰危机 中国到底是赢是输？

《每日镜报》认为，俄罗斯必然是这场闹剧的输家，而中国能够渔翁得利。《时代周报》的观点则相反，认为普京正让中国陷入两难境地。  